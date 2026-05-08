Kiszivárogtak Aurélien Tchouameni szavai, újabb részletek derültek ki a Real Madrid játékosainak ütközetéről

Egy X-felhasználó tett közzé néhány képernyőfotót, amelyen állítólag egy Tchouamenivel való beszélgetése látható az Instagramon.

Ebből kiderült, hogy a Bordeaux-nevelés verziója szerint sem ütötték meg egymást Valverdével, bár azt elismerte, hogy csapattársa fejét valóban sérülés érte.

"Valami történt, de nem mondhatok el mindent. Említettem, hogy olyan értelemben semmi nem történ közöttünk, nem volt verekedés. Nem ütöttem meg, ez nem igaz, ennyit tudok neked mondani. A fejét viszont beütötte a földbe" – írta Tchouameni.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Valverde és Tchouameni szóváltásba keveredett, aminek következtében előbbi nekiesett egy asztalnak, amibe beverte a fejé, súlyos sérülést szenvedve. Az este után megszólalt Valverde is, aki tagadta azt a vádat, hogy összeverekedtek volna, illetve a Real Madrid közleményben tudatta a következményeket.

