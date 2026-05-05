Több petíciót is indítottak a Real Madrid drukkerei azért, hogy elérjék Kylian Mbappé klubtól való távozását. Az egyik, már 92 ezer aláírásnál járó oldal hiába adott egy rövid leírást, azt nem közölte, hogy miért szeretnék, ha a francia támadó elhagyná a Királyiakat.

"Madridisták, hallgassátok a hangotokat. Ha úgy gondolod, hogy változás szükséges, akkor ne marad csendben - írd alá ezt a petíciót, és áll ki amellett, ami szerinted a legjobb a klub jövőjének szempontjából."

Egy másik aláírásgyűjtés közölt némi információt a szurkolók küldetésének okairól, igaz, az egyelőre mindössze 19 kitöltőt vonzott. A petíció készítője úgy fogalmazott, hogy bár elismerik Mbappé pályán nyújtott teljesítményét, "a játékstílusa nincs összhangban a Real Madrid hagyományaival és történelmi hírnevével". Emellett arra szintén kitért, hogy nem elég elkötelezett a Los Blancos iránt.

Mbappé minden sorozatot figyelembe 41 tétmérkőzésen ugyanennyiszer lőtt gólt ebben a szezonban, holott nem egyszer térdsérüléssel bajlódott.

