Botrány! A stábtag után az egyik csapattársát is megütötte Antonio Rüdiger

Még május elsején a Football Espana úgy számolt be az esetről, hogy nem közölte annak a játékosnak a nevét, akit megütött Rüdiger, de az Onda Cero úgy tudja, Álvaro Carreras volt az áldozat.

Az incidens még a Királyiak Betis elleni pontvesztése utáni edzésen történt, azóta pedig bocsánatot kért a tettéért az AS Roma és a Chelsea egykori hátvédje - írta meg a The Athletic. Emellett azzal is szerette volna kiengesztelni a csapatot, hogy meghívta a játékosokat és a családjaikat egy ebédre.

Azóta, hogy Carreras összetűzésbe keveredett Rüdigerrel, még nem küldte pályára Álvaro Arbeloa vezetőedző.

Nem ez volt az első eset, amikor az agresszív játékstílusáról ismert 33 éves belső védő átlépett egy határt. Az idei szezon folyamán fejen térdelte a Getafe játékosát, Diego Ricót, míg a Bayern München labdarúgója, Josip Stanisic arra panaszkodott, hogy a mérkőzés közben tett megjegyzéseivel túl messzire ment Rüdiger.

Továbbá a 2024-25-ös idényben kétszer is megpofozta a klub egyik stábtagját.

