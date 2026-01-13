Nem akar Mourinhóra hasonlítani a Real Madrid új edzője

Tegnap vált hivatalossá, hogy Xabi Alonsót menesztette a Real Madrid a rivális Barcelonától elszenvedett Szuperkupa-döntő vereséget követően, ami után a Castillát vezető Álvaro Arbeloát nevezte ki a fővárosi csapat. Az Albacete elleni Király Kupa mérkőzést megelőzően megtartotta első sajtótájékoztatóját Real-edzőként a klub korábbi játékosa, aki elmondta, "különleges nap ez a mai számomra, csakúgy, mint minden egyes nap amit itt, a csapatnál töltöttem. Szombaton leszek 43 éves, ebből húszat ennél a klubnál vagyok már. Tisztában vagyok a felelősséggel és a nagyszerű kihívással, ami előttem áll, nagyon izgatott vagyok."

Elmondta, tegnap délután tudta meg, hogy közös megegyezéssel elválnak a klub és Xabi Alonso útjai, és hogy őt szeretnék, ha átvenné a csapatot. Arra a kérdésre, hogy átmeneti munkáról van-e szó, Arbeloa elmondta, húsz éve van már a klub kötelékében, és addig lesz az első csapat edzője, amíg a klub szeretné: "ez az otthonom, és az is fog maradni".

Arbeloa beszélt tegnap a kirúgott Alonsóval, és elmondta, minden jót kívánt neki a korábbi csapattárs, és mindig is nagyon közel álltak egymáshoz: "a barátságunk mindenek előtt áll. Tegnap sokáig beszélgettünk, minden jót kívántam neki, mert ő egy fantasztikus edző" - mondta a menesztett edzőről Arbeloa.

Az új edzőt kérdezték José Mourinhoról is, aki elmondta, nem beszélt még vele, de megtisztelő volt számára, hogy játékosa lehetett a portugál menedzsernek, ám kiemelte, hiába gyakorolt rá nagy hatást az edző, "én Álvaro Arbeloa leszek, nem félek a bukástól, sosem tettem, és ha megpróbálok olyan lenni, mint Mourinho, biztosan elbukom".

A Real Madrid szerda este az Albacete ellen lép pályára a Király Kupában a legjobb 16 között, a bajnokságban pedig a Levante csapatát fogadja a Bernabéuban, és próbálhatja faragni 4 pontos hátrányát a listavezető Barcelonával szemben.

Forrás: realmadrid.com

