A találkozó első helyzetét a Real Madrid alakította ki a 14. percben, Vinícius Júnior verte meg Jules Koundét, és futotta le a komplett barcelonai védelmet, azonban mintha elfogyott volna az ereje a befejezéshez, gyenge lövését Joan García könnyedén védte.

A 36. percben Fermín López mélységi indítása után Raphinha lódult meg a bal oldalon, és vezette rá egy az egyben Aurélien Tchouaménire, aki mellől el tudta lőni a labdát, a lövés pedig a hosszú sarokban kötött ki, Thibaut Courtois nem tudott leérni a lapos lövésre (1-0).

A 41. percben Lamine Yamal remek megindulása után Fermín lőhetett kissé kiszorított helyzetből, azonban Courtios a helyén volt, és szögletre ütötte a labdát.

A 42. minutumban Yamal került hasonló helyzetbe, azonban Courtios ismét a röviden helyezkedett, és megint védeni tudott.

A 47. percben Vinícius Júnior játszotta magát tisztára, három védőn szlalomozott át, majd estében a hosszúba tekert (1-1). Micsoda egyéni akció volt!

Két perccel később Pedri ugratta ki Robert Lewandowskit, aki jól vette át a labdát, és a kijövő Courtios felett remek ütemben emelte át a játékszert, ami a jobb kapufáról a hálóba vágódott.

De itt még mindig nem volt vége az első félidőnek. Az 52. percben Rodrygo szöglete után Dean Huijsen fejese csattant a felső lécen, a kipattanót pedig Gonzalo Garcia lőtte el estében, a labda pedig a felső lécről ezúttal már a gólvonal mögé vágódott (2-2).

A csapatok 2-2-s döntetlennel vonulhattak az öltözőbe az első félidőt követően.

Az 56. percben Vinícius cselezte tisztára magát a tizenhatos előterében, lövését azonban García védeni tudta, a kipattóval pedig maga a brazil szélső szabított fel.

A 73. percben Raphinha gondolt egyet, és tizenhatos vonaláról ereszt meg egy lövést, ami a blokkolni igyekvő Raúl Asención megpattant, és hulló falevélként a másik irányba már elvetődött Courtios mellett a hálóba hullott.

A 91. percben Frenkie de Jong talpalta le Kylian Mbappét, amiért José Luis Munuera játékvezető rögtön felmutatta a piros lapot.

A 96. percben Alvaro Carreras tüzelhetett a tizenegyes pont vonaláról, azonban Joan García leért a lapos lövésre.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Barcelona 3-2-re nyert, és behúzta a Spanyol Szuperkupát.

A kérdés már csak az, hogy a Real Madrid hogy ítéli meg Xabi Alonsóék teljesítményét, és meneszti-e a spanyol trénert az elvesztett kupadöntő után. A mérkőzés előtt a spanyol lapok arról írtak, hogy egy nagyobb Real Madrid vereség a 44 éves edző állásába kerülhet.