Az átigazolási ügyekben megkerülhetetlen Fabrizio Romano megerősítette: a klub nem él a visszahívási opciójával Endrick esetében. A brazil támadó így a szezon végéig az Olympique Lyon kötelékében marad, annak ellenére, hogy a madridi klubnál jelentős változások történtek: távozott Xabi Alonso.

Az Arbeloa-korszak sem változtat a terven

A spanyol sajtó (AS) információi szerint a Real Madrid szerződésében szerepelt egy speciális záradék, amely lehetővé tette volna az új vezetőedző, Alvaro Arbeloa számára, hogy január 20-ig visszarendelje a 19 éves tehetséget. Arbeloa azt követően vette át az irányítást, hogy Xabi Alonsót a Barcelona elleni elveszített Szuperkupa-döntő után menesztették. Noha a váltás lehetőséget adott volna a keret átszabására, a klubvezetés úgy döntött: Endrick fejlődését az szolgálja leginkább, ha marad a Ligue 1-ben, ahol már most alapembernek számít.

Miért kellett távoznia Madridból?

Endrick 2024 nyarán, hatalmas várakozások közepette érkezett a spanyol fővárosba, miután a Madrid kifizette a 60 millió eurós kivásárlási árát a Palmeirasnak. Azonban Kylian Mbappé érkezése és a csapat szerkezete miatt kevés játéklehetőséghez jutott. Sem Carlo Ancelotti, sem később Xabi Alonso nem tudott neki állandó helyet szorítani a kezdőben – Alonso idején ráadásul Gonzalo Garcia is megelőzte a rangsorban.

A döntő lökést a váltáshoz korábbi edzője, a jelenleg a brazil válogatottat irányító Carlo Ancelotti adta, aki azt tanácsolta a fiatal csatárnak: keressen új kihívást, ha ott akar lenni a 2026-os világbajnokságon.

Remeklés Lyonban

A döntés eddig beigazolódni látszik. Endrick azonnal letette a névjegyét Franciaországban: a Lille elleni Francia Kupa-mérkőzésen góllal debütált, a helyi sajtó pedig máris „különleges tehetségként” emlegeti.

A Real Madrid vezetősége állítólag „rendkívül elégedett” a játékos fejlődésével és azzal a profizmussal, amivel a lyoni kalandba belekezdett. A terv egyértelmű: Endrick június 30-ig Franciaországban marad, majd a nyári felkészülést – és remélhetőleg egy sikeres világbajnoki szereplést – követően tér vissza a Santiago Bernabéuba.

Forrás: Fabrizio Romano, AS