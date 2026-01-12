Hivatalos: Távozik a Real Madridtól Xabi Alonso!

A Real Madrid hivatalos oldalán jelentette be, hogy Xabi Alonso távozik a klubtól a Barcelona elleni 3-2-es vereséget követően.



"A Real Madrid C. F. hivatalosan tájékoztatja a közvéleményt, hogy a klub és Xabi Alonso közös megegyezéssel úgy döntött, lezárja együttműködését az első csapat vezetőedzői posztját illetően.

Xabi Alonso örökre kiérdemelte a teljes madridista közösség szeretetét és tiszteletét, hiszen a Real Madrid egyik legendája, aki pályafutása minden szakaszában hűen képviselte a klub értékeit. A Real Madrid mindig is az otthona marad.

A klub ezúton mond köszönetet Xabi Alonsónak és teljes szakmai stábjának az elvégzett munkáért, az elkötelezettségért és az odaadásért, amelyet az itt töltött időszak alatt tanúsítottak, és sok sikert kíván nekik életük következő fejezetéhez" - írta felületein a klub.



A Real Madrid bejelentette azt is, hogy Álvaro Arbeloa veszi át a csapat irányítását.