Hoppá! Az angol sajtó szerint gigaajánlatot tett a Real Madrid játékosáért a Chelsea

Ismét a nemzetközi átigazolási piac középpontjába került a Real Madrid, miután a Premier League-ből érkezett egy rendkívül komoly ajánlat. Angol sajtóértesülések szerint a Chelsea 120 millió eurót sem sajnálna Federico Valverde megszerzéséért, és határozott szándékkal jelezte érdeklődését a madridi klub felé.

A Real Madridnál ritkán kerül szóba ilyen volumenű ajánlat egy olyan futballistáért, akit a klub érinthetetlennek tart a sportprojekt szempontjából.

A londoni kezdeményezés közvetlenül a Chelsea új vezetőedzőjétől indult, aki egy minden poszton bevethető, komplett középpályás köré szeretné felépíteni csapatát – és ebben a szerepben Valverdét látja ideálisnak.

A Real Madridnál teljes az egyetértés Fede Valverde jelentőségét illetően. Az uruguayi válogatott középpályás teljesítménye, sokoldalúsága és mentális ereje miatt az elmúlt években megkerülhetetlen figurává vált a csapatnál.

Noha pénzügyi szempontból a 120 millió eurós ajánlat a klub történetének egyik legnagyobb eladását jelentené, Madridban jelenleg a sportszakmai szempontok, mint az azonnali gazdasági haszon. A vezetőség álláspontja szerint egy ilyen profilú játékost még jelentős befektetéssel is rendkívül nehéz lenne pótolni. Ráadásul Valverde erősen kötődik a klubhoz. Szerepe az öltözőben és a pályán egyaránt abba az irányba mutat, hogy a csapat érdeke megtartani őt.

A 27 éves Valverde ideális egyensúlyt képvisel a jelenlegi versenyképesség és a hosszú távú jövőkép között. Folyamatos fejlődése az elmúlt idények sikereinek egyik alapja volt. Csendes vezérként vált a csapat egyik referenciapontjává. Éppen ezért a Chelsea ajánlatát a Real Madridnál nyugodtan, kapkodás nélkül elemzik. Nincs külső nyomás, nincs sürgetés.

A londoni klub újabb átalakulási fázisban van, és egyértelmű üzenetet kíván küldeni a futballvilágnak. Liam Rosenior kinevezése új irányt jelöl ki: gyors, ambiciózus és nagy volumenű döntések jellemzik az általa projektet.

Az új edző Valverdét ideális vezérnek tartja a középpályán, aki fizikálisan erős, taktikai szempontból sokoldalú, és képes több játékstílushoz is alkalmazkodni. A 120 millió eurós ajánlat ezt a meggyőződést tükrözi: nem puhatolózásról, hanem konkrét érdeklődésről.

Egyelőre azonban nagyobb az esély arra, hogy a Real Madrid megtartja kulcsemberét.