A hivatalos álláspont: Mbappé megsérült a Real Madrid edzésén

A Marca szerint Mbappé 5 perccel az utolsó Valdebebas-i edzés vége előtt combizom sérülést szenvedett, majd kijelentette, hogy nem tudja folytatni és elhagyta az edzőpályát.

A Real Madrid edzői stábja egészen az edzés végéig bízott benne, hogy pályára fog tudni lépni a francia támadó a Barcelona, aki átlagosan 67 percenként talált be a katalánok kapujába, azonban nagy csapás sújtotta a fővárosi csapatot, amikor Mbappé a combjához kapott és kijelentette, nem tudja folytatni az edzést.

Mbappé végül el sem utazott a csapattal Barcelonába.

A Real Madrid szurkolói Mbappé távozását követelik!

A Madrid szimpatizánsai felháborodása természetesem nem csak a sérülésnek szól, hanem az elmúlt hetek történéseinek is. Amíg a Real Madrid a bajnokság egyik legnehezebb szakaszában küzdött, Mbappé Szardíniáról posztolt a közösségi média oldalaira.

Ezt követően a madridisták indítottak egy „Mbappé out”-nak nevezett petíciót, amely elérte a 70 millió aláírást.

Mbappé csak színlelte a sérülést?

Továbbá Alberto Pereiro újságíró riportja szerint, Mbappé nem azért hagyta el az edzést, mert combizom sérülést szenvedett, hanem mert közölték vele, hogy a cserepadon fogja kezdeni a mérkőzést. Elképzelhető, hogy valóban ez volt az utolsó csepp a pohárban és innen már nincs visszaút a francia csatárnak a Madrid szurkolók szíveibe.

Balhé-balhé hátán Madridban

Mbappé ügye csak egy a sok közül, amely megmutatja, hogy Arbeloa irányítása alatt teljesen darabjaira hullott a Királyi Gárda. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a spanol vezetőedző viszonya a csapatkapitánnyal, Dani Carvajallal és Dani Ceballosszal is megromlott, utóbbi kijelentette, hogy többet ne is számítson rá a 43 éves szakember. Sajtóhírek szerint mindkét játékos távozhat az idény végén.

A hab a tortán pedig Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni verekedése volt, a két játékos a Real Madrid edzése után verekedett össze egymással, a francia játékos megütötte az őt állítólag provokáló uruguayi középpályást, az esetet követően Valverdét agyrázkódással kórházba kellett szálíltani. A csapatkapitány-helyettes ráadásul olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy emiatt ki kellett hagynia az El Clásicót.

