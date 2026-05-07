A madridi bunyó következményei: Valverde kihagyja a Clásicót, a Real köleményt adott ki

Soha nem látott belső válság alakult ki a Real Madrid öltözőjében. A spanyol sajtó beszámolói szerint Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni két egymást követő napon is összeverekedett az edzéseken, a legutóbbi incidens pedig odáig fajult, hogy az uruguayi középpályás kórházba került, ahol több öltéssel kellett ellátni.

A történtek után a Real Madrid hivatalos közleményben jelentette be, hogy fegyelmi eljárást indított mindkét játékos ellen.

„A Real Madrid C. F. tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy az első csapat mai edzésén történt eseményeket követően fegyelmi eljárást indított Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni ellen. A klub a belső vizsgálat lezárása után tájékoztatást ad az ügy fejleményeiről” – áll a madridi klub közleményében.

A Marca szerint a két játékos közötti konfliktus már napok óta érezhető volt Valdebebasban. A helyzet az előző napi összetűzés után sem csillapodott, sőt tovább romlott, és a csütörtöki délelőtti edzésen ismét elszabadultak az indulatok.

A beszámolók szerint Valverde már reggel sem volt hajlandó kezet fogni francia csapattársával, az edzés során pedig több kemény belépő is fokozta a feszültséget. A konfliktus végül az öltözőben robbant ki igazán, ahol a játékosokat több csapattársnak kellett szétválasztania.

A lap úgy tudja, Valverde az incidens során egy súlyos ütést szenvedett, amely miatt felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra és varratokra volt szüksége. A Real Madrid honlapja csütörtöke ste közölte, hogy a játékosnak 10-14 napot kell kihagynia a fejsérülése és agyrázkódása miatt, így biztosan kihagyja a vasárnapi, Barcelona elleni spanyol csúcsrangadót. A történteket több madridi játékos is „a valdebebasi edzőközpont történetének legsúlyosabb belső konfliktusaként” jellemezte.

A kialakult helyzet miatt rendkívüli válságtanácskozást tartottak a Real Madridnál, amelyen José Ángel Sánchez klubigazgató is részt vett. A játékosok hosszú időn keresztül nem hagyhatták el az edzőközpontot, miközben a vezetőség megpróbálta kezelni az egyre súlyosabb öltözői válságot.

A Real Madrid számára különösen rosszkor jött az öltözői káosz a Barcelona elleni vasárnapi csúcsrangadó előtt, a klubon belüli feszültség immár a pályán kívül is teljesen nyilvánvalóvá vált.

