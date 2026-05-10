Tchouaméni megütötte Valverdét a Real Madrid edzése után

Ez elmúlt napokban Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni verekedésétől volt hangos a nemzetközi sportsajtó. A két játékos a Real Madrid edzése után verekedett össze egymással, a francia játékos megütötte az őt állítólag provokáló uruguayi középpályást, az esetet követően Valverdét agyrázkódással kórházba kellett szálíltani.

Valverde agyrázkódást szenvedett, nem játszhat a Barcelona ellen

Fede Valverde pedig olyan súlyos agyrázkódást szenvedet, hogy 10-14 napot kell kihagynia, így nem léphet pályára a vasárnapi Barcelona elleni El Clásicón.

Rajta kivül Álvaro Arbeloa vezetőedző további hét játékosára nem számíthat a klasszikuson. Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Éder Militao, Arda Güler izomsérülés, Rodrygo ACL-szakadás, Dani Carvajal lábujjsérülés, Dani Ceballos pedig edzői döntés miatt nem lép pályári a derbin.

Mbappé lassan felépül, Cabellost száműzték

Kylian Mbappé a Betis ellen szenvedett combsérülést április végén, akkor még úgy tűnt, hogy a világbajnoksága is veszélybe került, azonban a francia támadó azóta visszatért a Real Madrid edzéseire, azonban egyelőre még nincs bevethető állapotban.

Dani Ceballos pedig nyiltan szembefordult Arbeloával, így a spanyol középpályás nagy valószínűséggel ebben az idényben már nem lép pályára a Real Madridban, és a nyáron szinte biztosan távozik a Real Madridtól.

A bajnokság már eldőlt?

A Real Madrid valószínűleg azért sem siettette játékosai visszatérését, mert a spanyol bajnoki cím sorsa gyakorlatilag már eldőlni látszik. Négy fordulóval a szezon vége előtt ugyanis a Barcelona 11 pontos előnnyel vezeti a La Ligát a második helyen álló madridiak előtt, így a Királyi Gárdának már nemcsak az összes hátralévő mérkőzését kellene megnyernie a bajnoki címhez, hanem arra is szüksége lenne, hogy a Barcelona legfeljebb egy pontot szerezzen a hátralévő találkozóin.

