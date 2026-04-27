Kettészakadt a Real Madrid öltözője: a csapatkapitány is összecsapott Arbeloával!

Dani Carvajalt a padra rakta Arbeloa

Dani Carvajal Álvaro Arbeloa kinevezése óta csak háromszor volt kezdő Real Madridban, a Királyi Gárda csapatkapitánya legtöbbször vagy lehetőséget sem kapott, vagy csak pár percre állt be a találkozók végén.

A The Atletic értesülései szerint Dani Carvajal nem viseli jól a mellőzést, emiatt nem túl rózsás a kapcsolata Álvaro Arbeloával.

Jorge Picón, a Relevo újságírója úgy fogalmazott, hogy a viszony nem az elmúlt hetekben romlott meg, hanem „az első naptól kezdve feszült” a felek között. Bár Arbeloa a nyilvánosság előtt igyekszik higgadtan kezelni a helyzetet, a háttérben komoly ellentétek húzódnak meg.

A The Athletic értesülései szerint a konfliktus egyik fő oka szakmai jellegű: Arbeloa úgy véli, a 34 éves Carvajal már nem képes megfelelni a modern szélsőhátvéd poszt fizikai és tempóbeli követelményeinek. Emiatt rendszeresen a fiatalabb Trent Alexander-Arnold kap lehetőséget a jobbhátvéd poszton.

Carvajal ezzel szemben úgy érzi, az edző tudatosan háttérbe szorítja, így már az sem biztos, hogy a Real Madrid csapatkapitánya bekerül majd a spanyol válogatott vb-keretébe.

Egy régi konfliktus állhat az ügy hátterében

A helyzetet tovább árnyalja egy régi történet: játékosként éppen Carvajal volt az, aki annak idején kiszorította Arbeloát a Real Madrid kezdőcsapatából. Egyes vélemények szerint ez a korábbi rivalizálás is szerepet játszhat a jelenlegi feszültségekben.

A spanyol sajtó beszámolói szerint az öltöző hangulata is egyre megosztottabb. Míg a fiatalabb sztárok, mint Kylian Mbappé vagy Jude Bellingham igyekeznek távol tartani magukat a belső konfliktusoktól, a spanyol mag és a rutinos játékosok közül többen is értetlenül figyelik Arbeloa keményebb döntéseit.

A Jorge Picón által idézett források szerint a márciusi egyeztetések sem hoztak áttörést, így Carvajal továbbra is elszigeteltnek érezheti magát a klubon belül.

Pérez egyelőre nem szólt bele

Florentino Pérez klubelnök egyelőre nem avatkozott be nyíltan az ügybe, de a Real Madridnál hagyományosan nem nézik jó szemmel, ha a belső feszültségek a pályán nyújtott teljesítményre is hatással vannak, vagy ha az öltözői problémák a sajtóban rendszeresen visszaköszönnek.

Arbeloa üzenete ugyanakkor egyértelmű: az ő csapatában nincs sérthetetlen játékos – még azok sem, akik hosszú évek óta meghatározó szereplői a Real Madridnak.

Arbeloa távozhat

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a pocsék eredmények miatt Arbeloa távozhat az idény végén, a helyét pedig Lionel Scaloni, José Mourinho vagy Didier Deschamps vehetik át.

