Itt a vége: távozik a szezon végén a Real Madrid sztárja

Carvajal jelenleg is sérüléssel küzd, és nagyon rossz diagnózist kapott: lábujj-törést szenvedett, ami azt is jelenti, a szezonban már nem léphet pályára, és Spanyolországgal sem utazhat el a nyári világbajnokságra.

A Marca szerint a sérülés volt az utolsó csepp a pohárban, hiszen már az edzővel, Álvaro Arebloával is összeveszett Carvajal a kevés játéklehetőség miatt.

A klub vezetősége ezért meghozta a döntést: a június 30-án lejáró szerződést nem hosszabbítják meg. A csapattól származó információk szerint a rutinos védő az utolsó hazai meccsen, az Athletic Bilbao ellen búcsúzhat el a Santiago Bérnabeu közönségétől.

Dani Carvajal összesen 13 évet töltött el a Real Madrid kötelékében, ezalatt pedig mindent megnyert, amit meglehetett: négyszeres spanyol bajnok és Szuperkupa-győztes, kétszeres Király Kupa-győztes, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes és ötszörös klubvilágbajnok és Európai Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát.

