Öltözői dráma Madridban: a Real játékosa nyíltan szembefordult Arbeloával

A jelek szerint végleg megromlott a viszony Dani Ceballos és a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa között, így a spanyol középpályás nyári távozása gyakorlatilag eldőlt.

A spanyol Marca beszámolója szerint a helyzet csütörtökön fajult el végleg, amikor Ceballos és Arbeloa között egy kellemetlen négyszemközti beszélgetésre került sor. A lap úgy tudja, hogy ezt követően a játékos az edzőközpont öltözőjében csapattársainak is jelezte: arra kérte vezetőedzőjét, hogy a szezon hátralévő részében ne keresse őt.

Kettejüók kapcsolata már korábban is feszült volt, mostanra azonban visszafordíthatatlanná vált a helyzet. Ceballos állítólag azért beszélt nyíltan a keret előtt, mert szerette volna elkerülni, hogy a személyes nézeteltérés negatívan hasson a csapatra.

A 29 éves középpályás többnyire csereként kapott lehetőséget az idényben, ráadásul március eleje és április eleje között vádlisérülés miatt partvonalon kívülre került. Visszatérése után négy egymást követő mérkőzésen is csak a kispadról figyelte társait, majd pénteken, a Real Betis elleni 1–1-es döntetlen alkalmával már a meccskeretbe sem nevezte Arbeloa. Ez jelentette az utolsó cseppet a pohárban.

A Marca szerint ennek következtében Ceballos ebben a szezonban már aligha lép pályára a madridiaknál. Így könnyen lehet, hogy február végén, az Osasuna elleni 2–1-es vereség során kapott rövid játéklehetősége volt az utolsó fellépése a királyi gárda mezében.

Bár a játékos szerződése 2027-ig érvényes, a nyári távozás gyakorlatilag biztosra vehető, még akkor is, ha egyelőre nem tudni, hogy nyártól ki ül majd a királyiak kispadján. A klub és a futballista is úgy látja, hogy a váltás jelenti a legjobb megoldást. A várhatóan nem túl magas átigazolási díj miatt Ceballos több klub számára is vonzó célpont lehet.

Tavaly nyáron már közel állt ahhoz, hogy a Marseille játékosa legyen, így a francia klub ismét bejelentkezhet érte. Emellett az Ajax is figyeli a helyzetét, míg nevelőegyesülete, a Betis Sevilla szintén komoly opcióként merült fel.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.