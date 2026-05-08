Tchouaméni kiütötte Valverdét

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid csütöröki edzésén olyannyira pattanásig feszültek az indulatok, hogy a tréninget követően Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni egymásnak estek, a francia játékos megütötte az őt állítólag provokáló uruguayi középpályást, aki nekiesett egy asztalnak, és úgy beverte a fejét, hogy azon felszakadt a bőr, emiatt kórházba szállították, ahol kiderült, hogy agyrázkódást szenvedett, azóta otthon lábadozik – számolt be az incidensről a mindig jól értesült Fabrizio Romano.

A Real Madrid csapatkapitány-helyettesének fejlsérülése miatt 10-14 napig nem játszhat, így biztosan kihagyja a vasárnapi, Barcelona elleni vasárnapi spanyol El Clásicót.

Az esetet követően a Real Madrid hivatalos közleményben jelezte, hogy fegyelmi eljárást indított Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni ellen.

Valverde is megszólalt

Nem sokkal az eset kiszivárgása, Federico Valverde is közleményt adott ki Instagram-oldalán, ahol elmesélte, hogy mi is történt pontosan közte és Tchouaméni között az edzőközpontban.

Valverde közleményét változtatás nélkül közüljük:

Tegnap egy edzésen összetűzésbe kerültem az egyik csapattársammal. A meccsek okozta fáradtság és a frusztráció mindent felnagyított.

Egy normális öltözőben az ilyen dolgok előfordulnak, és általában házon belül rendezik őket anélkül, hogy nyilvánosságra kerülnének.

Nyilvánvaló, hogy valaki szándékosan pletykákat terjeszt, és egy trófea nélküli szezonban. A Real Madrid mindig reflektorfényben van, itt minden felnagyítódik.

Ma újabb nézeteltérésünk volt. A vita közben véletlenül beleütöttem a fejem egy asztalba, amitől kisebb sérülés keletkezett a homlokomon, ezért rutinvizsgálatra kórházba kellett mennem.

A csapattársam nem ütött meg engem, és én sem ütöttem meg őt.

Úgy érzem, hogy a helyzet miatti dühöm, valamint az a frusztráció, hogy látom, mennyire küzdünk a szezon végén, miközben mindenki belead apait-anyait, odáig vezetett, hogy összevesztem egy csapattársammal.

Sajnálom. Őszintén sajnálom, mert ez a helyzet engem is bánt, és fájdalmas megélni ezt az időszakot.

A Real Madrid életem egyik legfontosabb része, ezért nem tudok közömbös maradni. Sok minden felgyülemlett bennem, és ez vezetett ehhez az értelmetlen balhéhoz, ami rontja a megítélésemet, és újabb találgatásoknak ad teret.

Nem akartam megszólalni a szezon végéig. Kiesettünk a Bajnokok Ligájából, a dühömet és a csalódottságomat pedig magamban tartottam.

Újabb évet szúrtunk el, és nem éreztem úgy, hogy közösségi médiában kellene mutogatnom magam, amikor az egyetlen hely, ahol bizonyítanom kellett, a pálya volt – és úgy érzem, ezt meg is tettem. Éppen ezért különösen fáj, hogy most olyan helyzetbe kerültem, amely miatt orvosi döntés következtében ki kell hagynom a következő mérkőzést.

Mindig mindent beleadtam, egészen az utolsó pillanatig, és senkit sem bánt jobban nálam, hogy most nem tehetem ezt meg. A klub és a csapattársaim rendelkezésére állok, és minden döntésben együttműködöm velük, amit szükségesnek tartanak. Köszönöm.

