ÉLŐ: Manchester City-Chelsea, de pályán a Liverpool, a Real Madrid és az Inter is

A Chelsea a hétközben menesztette Enzo Marescát, ezért Calum McFarlane, az U21-es csapat vezetőedzője irányítja ma este a londoni kékeket a Manchester CIty ellen.

A hírek szerint Liam Rosenior, a francia Strasbourg edzője lehet Maresca végeges utódja. Rosenior tegnap már el is búcsúzott jelenlegi csapatától a Nice elleni bajnokit követően.

Az olasz szakember egyébként azért távozott a Chelseatől, mert megromlott a kapcsolata a klubvezetéssel.