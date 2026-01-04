Manchester City Chelsea 2024-2025Getty
ÉLŐ: Manchester City-Chelsea, de pályán a Liverpool, a Real Madrid és az Inter is

Igazi meccsdömping vár ránk vasárnap.

A Chelsea a hétközben menesztette Enzo Marescát, ezért Calum McFarlane, az U21-es csapat vezetőedzője irányítja ma este a londoni kékeket a Manchester CIty ellen. 

A hírek szerint Liam Rosenior, a francia Strasbourg edzője lehet Maresca végeges utódja. Rosenior tegnap már el is búcsúzott jelenlegi csapatától a Nice elleni bajnokit követően. 

Az olasz szakember egyébként azért távozott a Chelseatől, mert megromlott a kapcsolata a klubvezetéssel. 

