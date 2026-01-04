Kylian Mbappé térdsérülés miatt még a keretbe sem került be a haziaknál.

Mbappé nélkül is gálázott a Real Madrid

Xabi Alonso együttese Gonzalo García fejesével szerzett vezetést a 20. percben. A 21 éves csatár a második félidő elején egy gyönyörű kapáslövéssel duplázta meg csapata előnyét, amit Raul Asensio 6 perccel később egy fejesből pedig háromgólosra növelt. A Betis a kolumbiai Cucho Hernandez révén szépített.

A mérkőzést végleg eldöntő negyedik hazai találatot is a saját nevelésű csatár sarkazta a sevillai kapuba, aki először kezdett bajnokin és először szerzett gólt La Liga-találkozón a Real Madridban. Az 5-1-es végeredményt Fran Garcia állította be a ráadásban.

A mérkőzés összefoglalója:

La Liga, 18. forduló:

Sevilla-Levante 0-3 (0-1)

Real Madrid-Real Betis 5-1 (1-0)

később:

Alavés-Real Oviedo 18.30

Real Mallorca-Girona 18.30

Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00

szombaton játszották:

Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0)

Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)

Elche-Villarreal 1-3 (1-2)

Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)

pénteken játszották:

Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0)

