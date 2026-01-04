Kylian Mbappé térdsérülés miatt még a keretbe sem került be a haziaknál.
Mbappé nélkül is gálázott a Real Madrid
Xabi Alonso együttese Gonzalo García fejesével szerzett vezetést a 20. percben. A 21 éves csatár a második félidő elején egy gyönyörű kapáslövéssel duplázta meg csapata előnyét, amit Raul Asensio 6 perccel később egy fejesből pedig háromgólosra növelt. A Betis a kolumbiai Cucho Hernandez révén szépített.
A mérkőzést végleg eldöntő negyedik hazai találatot is a saját nevelésű csatár sarkazta a sevillai kapuba, aki először kezdett bajnokin és először szerzett gólt La Liga-találkozón a Real Madridban. Az 5-1-es végeredményt Fran Garcia állította be a ráadásban.
A mérkőzés összefoglalója:
La Liga, 18. forduló:
Sevilla-Levante 0-3 (0-1)
Real Madrid-Real Betis 5-1 (1-0)
később:
Alavés-Real Oviedo 18.30
Real Mallorca-Girona 18.30
Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00
szombaton játszották:
Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0)
Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)
Elche-Villarreal 1-3 (1-2)
Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)
pénteken játszották:
Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0)
Forrás: MTI
