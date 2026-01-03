Néma kilépés

A Bournemouth elleni 2-2-es döntetlen után nem volt könnyes búcsú. Maresca a lefújás után elszigetelődött: szó nélkül átöltözött, és anélkül hagyta el a stadiont, hogy beszélt volna a játékosaival. A sajtótájékoztatót is kihagyta, maga helyett Willy Caballerót küldte a kamerák elé. Bár a klub kezdetben betegségre hivatkozott, hamar kiderült, hogy ez csak alibi volt, amíg hivatalossá nem vált a szakember távozása. A játékosok csak a hazaúton sejtették meg, hogy baj van, amikor a másnapi edzést váratlanul törölték.

Sérült kapitány

A szakítás egyik oka a Chelsea orvosi részlege és a menedzser közötti konfliktusos helyzet volt. A klub független orvosi stábja szigorú ajánlásokat tett a sérülésből visszatérő játékosok (például Reece James) terhelésére vonatkozóan. Maresca azonban többször is figyelmen kívül hagyta ezeket.

A pohár akkor telt be, amikor a hosszú ideig sérült kapitányt, Reece Jamest decemberben három egymást követő meccsen is 90 percig játszatta. A klubvezetés szerint ez közvetlenül veszélyeztette a játékos egészségét és a csapat tavaszi esélyeit.

Rövid távú taktikai célok vs játékosfejlesztés

Bár Maresca stabilitást ígért, a statisztikák mást mutattak. A Chelsea jelenleg a Premier League fair play tabellájának legalján szerénykedik 34 sárga és 4 piros lappal. A fegyelmezetlenség mellett a védekezés is romokban hever: hiába hoztak létre külön részleget a rögzített helyzetek védekezésére, a csapat kapta a legtöbb gólt bedobások után.

Maresca emellett folyamatosan változtatta a kezdőcsapatát, ami miatt a játékosok nem találták a ritmust. Olyan tehetségek szorultak a háttérbe, mint Estevao Willian vagy Andrey Santos, miközben a klub úgy érezte, az edző nem a projektet, hanem a saját rövid távú sikereit nézi.

A City-ügy

A bizalom véglegesen akkor tört meg, amikor kiderült: Maresca – aki korábban Pep Guardiola segítője volt – a szezon közben is tartotta a kapcsolatot a Manchester Cityhez köthető körökkel. Bár ő tagadta, hogy távozni akarna, a vezetőség szerint a fókusza már nem Londonban volt. Ezt csak tetézte, hogy októberben ügynököt váltott, és a "szuperügynök" Jorge Mendeshez igazolt, ami a futballvilágban egyértelmű jelzése volt annak, hogy új kihívásokat keres.

Hogyan tovább Chelsea?

A Chelsea új tulajdonosi köre már (ideiglenesekkel együtt) az ötödik menedzserét fogyasztja el három év alatt. A szurkolók türelme elfogyni látszik, a csapat pedig az ötödik helyről várhatja a folytatást. A legfőbb jelölt a kispadra a Strasbourg jelenlegi edzője, Liam Rosenior, akitől azt várják, hogy végre ne csak a "projektet" emlegesse, hanem eredményeket is hozzon.

Maresca hírneve a bukás ellenére nem sérült sokat – a Konferencia Liga-győzelem és a Klubvilágbajnoki cím ott díszeleg az önéletrajzában –, de a Chelsea-nél marad az állandó kérdés: ki lesz az, aki tényleg képes hosszú távon irányítani ezt a milliárdos keretet?

Forrás: The Athletic