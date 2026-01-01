Csütörtök délelőtt már megírtuk, hogy a visszafordíthatatlanul megromlott a Enzo Maresca és a klubvezetés közötti kapcsolat. Jóslataink be is igazolódtak, a londoni kékek délután menesztették is az olasz szakembert.
„A Chelsea FC és Enzo Maresca vezetőedző közös megegyezéssel külön utakon folytatják. Enzo a Chelseanél töltött ideje alatt Konferencia-ligát és klubvilágbajnokságot nyert csapattal. Ezek a sikerek a klub közelmúltjának fontos részei maradnak, munkáját pedig ezúton is köszönjük. Mivel a szezonban még négy sorozatban is komoly célokért küzd a csapat – köztük a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért –, a klub és Enzo egyetért abban, hogy a változás adhatja a legjobb esélyt az idény újra sínre tételéhez. Enzónak sok sikert kívánunk a jövőben."
– búcsúzott a Chelsea Marescától.
Chelsea az elmúlt hét bajnokijából csak egyet nyert meg, ez is erőssen közre játszott abban, hogy a londoniak végül a menesztése mellett döntöttek.
A klubvilágbajnok egyelőre nem jelentette be, hogy ki veszi át Maresca helyét a csapat kispadján.
Enzo Maresca kirúgásának okairól korábbi cikkünben részletesebben olvashatsz:
Ez a semmiből jött: távozik a Chelsea vezetőedzője!
