Csütörtök délelőtt már megírtuk, hogy a visszafordíthatatlanul megromlott a Enzo Maresca és a klubvezetés közötti kapcsolat. Jóslataink be is igazolódtak, a londoni kékek délután menesztették is az olasz szakembert.

„A Chelsea FC és Enzo Maresca vezetőedző közös megegyezéssel külön utakon folytatják. Enzo a Chelseanél töltött ideje alatt Konferencia-ligát és klubvilágbajnokságot nyert csapattal. Ezek a sikerek a klub közelmúltjának fontos részei maradnak, munkáját pedig ezúton is köszönjük. Mivel a szezonban még négy sorozatban is komoly célokért küzd a csapat – köztük a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért –, a klub és Enzo egyetért abban, hogy a változás adhatja a legjobb esélyt az idény újra sínre tételéhez. Enzónak sok sikert kívánunk a jövőben."

– búcsúzott a Chelsea Marescától.

Chelsea az elmúlt hét bajnokijából csak egyet nyert meg, ez is erőssen közre játszott abban, hogy a londoniak végül a menesztése mellett döntöttek.

A klubvilágbajnok egyelőre nem jelentette be, hogy ki veszi át Maresca helyét a csapat kispadján.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.