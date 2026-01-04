Elbúcsúzott klubjától a Chelsea új vezetőedzője

Nagy meglepetéssel indult az új év, ugyanis 2026 első napján jött a hír, hogy az angol élvonalbeli Chelsea menesztette olasz vezetőedzőjét, Enzo Marescát. A váltás lógott már a levegőben egy ideje, Maresca egy Everton elleni győztes meccs után fogalmazott úgy, “sokan nem támogatnak engem és a csapatot”, ezt pedig zsinórban három nyeretlen bajnoki követte, a vezetőség pedig meg is köszönte neki a munkáját.

Azóta megírtuk, a megüresedett vezetőedzői pozíciót házon belülről oldaná meg a Chelsea vezetése, ugyanis a tulajdonosi kör francia csapatának, a Strasbourgnak az edzőjét nézték ki, mint Maresca lehetséges utódja.

A Strasbourg a téli szünetet követő első bajnoki meccsét a Nice ellen játszotta, és az 1-1-re végződő találkozó utáni sajtótájékoztatón beszélt a jövőjéről. Ugyan cáfolta, hogy konkrétumok lennének az ügyben, de visszatekintően beszélt strasbourgi pályafutására: “ez a klub sokat adott nekem, szép emlékeket, mind a játékosok, mind a szurkolók, ez egy nagyszerű város”. Kiemelte, a francia liga nagyszerű csapatokkal van tele, és karrierje legjobb 18 hónapjaként írta le a Strasbourgnál eltöltött időszakát: “megtisztelő, hogy ennek a csapatnak az edzője lehetek. És amíg nem változik semmi, addig megtisztelve érzem magam” - utalt egy lehetséges változásra Rosenior.

A Chelsea jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban, vasárnap a Manchester City ellen játszanak rangadót az Etihadban (Pep Guardiola is elmondta a véleményét volt segítője menesztéséről). A klubot erre a mérkőzésre az U21-es csapatot vezető Calum McFarlane készíti fel, utána jelenthetik be Roseniort új vezetőedzőként.