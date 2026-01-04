Ahogy arról beszámoltunk, Enzo Maresca meglepő távozása után egyből edzőkeresésbe fogott a Chelsea vezetősége, és úgy tűnik, a klubot birtokló BlueCo francia csapatának edzőjét, a Strasbourgnál tevékenykedő Liam Roseniort nézték ki a londoni klub élére. A szakembert a tegnapi, Nice elleni 1-1-s mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján ennek apropóján kérdezték: “szeretem ezt a csapatot, a klubot, jobban, mint azt sokan hinnék. Edzői karrierem legszebb 18 hónapját töltöttem itt, nagyon tisztelem az itt dolgozó embereket” - mondta Rosenior, aki kiemelte, nem tárgyalt még ugyan közvetlenül a Chelsea-vel, de tud az érdeklődésről.

”Nyilván minden edző a legmagasabb szinten szeretne dolgozni, soha nem féltem ezt kimondani. Egy űrlénynek kell lennem,hogy ne tudjak a Chelsea érdeklődéséről. De ahogy elmondtam, valami majd úgyis történik. Eddig nem történt semmi, és ennyit tudok egyelőre erről mondani” - fogalmazott a Chelsea lehetséges menedzsere.

Ahogy arról írtunk, a Strasbourg ugyanannak a tulajdonosi körnek (BlueCo) a csapata, amely a Chelsea-t is birtokolja, így kézenfekvő és gyors megoldás lehet Rosenior kinevezése. Voltak hírek arról, hogy esetleg a Crystal Palace edzője, Oliver Glasner lehet a befutó, de most úgy néz ki, a testvércsapat szakvezetőjét nevezhetik ki Nyugat-Londonban.

Angol játékosok a radaron

Angol hírek szerint nem csak új edző, hanem új játékosok is érkezhetnek a londoni kékekhez: A CaughtOffside forrásaira hivatkozva arról ír, két angol játékos, az Aston Villa kiválósága, Morgan Rogers és az Arsenal fiatal tehetsége, Ethan Nwaneri is átteheti székhelyét a klubvilágbajnoki címvédőhöz.

“Nyílt titok, hogy Rogers magasan van a Chelsea listáján, és ha nem történik valami váratlan, nyomás lesz a Villán, hogy eladja sztárját” - írja a portál forrásaira hivatkozva. Viszont, ha a birminghamiek bejutnának a Bajnokok Ligájába, talán maguknál tarthatnák legnagyobb ígéretüket, hiszen meg lesz hozzá a pénzügyi forrásuk.

Nem csak Rogers lenne az egyetlen, akiért ajánlatot tehet a Chelsea, hiszen erős az érdeklődés a londoni rivális Arsenal fiatal tehetségéért, Ethan Nwaneriért. A portál szerint ugyan nincs tervben Észak-Londonban, hogy eladják az ország egyik legnagyobb ígéretét, ám ebben a szezonban kevés percet töltött eddig a pályán a támadó, így akár esély is nyílhat a Chelsea előtt, hogy meggyőzze az Ágyúsok játékosát.

A Chelsea jelenleg harminc ponttal az ötödik helyen áll a Premier Leagueben, vasárnap délután pedig a Manchester Cityhez látogatnak. Ez lesz az első meccs Enzo Maresca kirúgása után, a csapatot pedig az U21-es csapat edzője, Calum McFarlane fogja irányítani. Arról, hogy az ellenfél edzője, Pep Guardiola mit gondol korábbi segítőjének menesztéséről, ebben a cikkben írtunk.

Forrás: TheAthletic, CaughtOffside

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.