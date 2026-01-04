Az első nagyobb helyzetre a 20. percig kellett várni, Tijjani Reijnders labdáját Phil Foden mesterien vette át, ám lövése a kapu mellett hagyta el a játékteret.

A 38. percben ismét a Manchester City veszélyeztetett, Foden sarkazása után Erling Haaland került lövőhelyzetbe, azonban a norvég csatár megpattanó lövését Flip Jörgensen bravúrral védte.

A 39. minutumban ismét Haaland próbálkozott, azonban a manchesteri támadó pechjére csak a kapufa belső oldalát találta el, lövése pedig kifelé vágódott.

Három perccel később azonban már góllá érett a manchesteriek fölénye, Reijnders került helyzetbe, a holland középpályás pedig a léc alá bombázta a labdát (1-0).

A csapatok 1-0-s hazai vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.

A 72. percben megszületett a Chelsea első kaput eltaláló lövése, Liam Delap került lövőhelyzetbe, azonban próbálkozását Gianluigi Donnarumma védte.

A Chelsea kiénekelte a sajtot a Manchester City szájjából

A 94. percben pedig jött a dráma, egy jobb oldali beadásra Enzo Fernandez érkezett a hosszún, aki ha nehezen is, de be tudta kotorni a labdát (1-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.