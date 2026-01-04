Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

A 94. percben jött a dráma a forduló rangadóján a Premier League-ben!

A Manchester City 1-1-s döntetlent játszott a Chelsea ellen az agol bajnokság (Premier League) 20. fordulójában vasárnap este. A manchesteriek a mérkőzés jelentős részét egygólos előnyben játszották, mégis meg kellett elégedniük egy ponttal a végén.

Az első nagyobb helyzetre a 20. percig kellett várni, Tijjani Reijnders labdáját Phil Foden mesterien vette át, ám lövése a kapu mellett hagyta el a játékteret.

A 38. percben ismét a Manchester City veszélyeztetett, Foden sarkazása után Erling Haaland került lövőhelyzetbe, azonban a norvég csatár megpattanó lövését Flip Jörgensen bravúrral védte. 

A 39. minutumban ismét Haaland próbálkozott, azonban a manchesteri támadó pechjére csak a kapufa belső oldalát találta el, lövése pedig kifelé vágódott. 

Három perccel később azonban már góllá érett a manchesteriek fölénye, Reijnders került helyzetbe, a holland középpályás pedig a léc alá bombázta a labdát (1-0). 

A csapatok 1-0-s hazai vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.

Anglia 1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Anglia 1
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE

A 72. percben megszületett a Chelsea első kaput eltaláló lövése, Liam Delap került lövőhelyzetbe, azonban próbálkozását Gianluigi Donnarumma védte.

A Chelsea kiénekelte a sajtot a Manchester City szájjából

A 94. percben pedig jött a dráma, egy jobb oldali beadásra Enzo Fernandez érkezett a hosszún, aki ha nehezen is, de be tudta kotorni a labdát (1-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0