Mit tartogat a jövő? Marco Rossi a céljairól beszélt!

A magyar válogatottra március végén két felkészülési mérkőzés is vár, a nemzeti csapat 28-án Szlovéniát, 31-én pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi pedig még a találkozók előtt elárulta, mi lesz a nemzeti tizenegy célja a két barátságos mérkőzésen.

A Magyar Labdarúgó Szövetség nemrég bemutatta a válogatott új idegenbeli mezét, amelyet vasárnap lepleztek le – az eseményen Marco Rossi is jelen volt, és beszélt a csapat előtt álló feladatokról.

Marco Rossi a célokról beszélt

A szövetségi kapitány elsősorban a védekezés stabilizálását tartja kulcsfontosságúnak. A válogatott a legutóbbi világbajnoki selejtezősorozatban csak Örményország ellen nem kapott gólt, ezen a mutatón szeretnének most javítani, amire a közelgő felkészülési mérkőzések ideális lehetőséget kínálnak.

„Számomra a legfontosabb feladat, hogy stabilitást adjak a csapat védekezésének, különösen a hátsó alakzatnak” 

– fogalmazott Rossi.

Hozzátette: a két meccs legfőbb célja az lesz, hogy a csapat kapott gól nélkül hozza le a találkozókat, emellett viszont a látványos játék is fontos szempont, különösen hazai pályán.

Marco Rossi hálás a szurkolóknak

A szövetségi kapitány kiemelte, szeretnék kiszolgálni a szurkolókat, és jó teljesítménnyel meghálálni a Puskás Arénába kilátogatók támogatását. Az új kerettagokkal kapcsolatban elmondta: klubcsapataikban jól teljesítenek, de a válogatott egy más szint, így az edzéseken dől el, ki mire képes – ugyanakkor a tervek szerint lehetőséget is kapnak.

„A hangulat mindig fantasztikus, a szurkolóink elképesztőek. Szinte mindig telt ház előtt játszunk, és szeretnénk ezt jó játékkal viszonozni” 

– tette hozzá.

A magyar válogatott március 28-án Szlovénia ellen kezdi meg a 2026-os évet, majd három nappal később Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
