Mit tartogat a jövő? Marco Rossi a céljairól beszélt!

A Magyar Labdarúgó Szövetség nemrég bemutatta a válogatott új idegenbeli mezét, amelyet vasárnap lepleztek le – az eseményen Marco Rossi is jelen volt, és beszélt a csapat előtt álló feladatokról.

Marco Rossi a célokról beszélt

A szövetségi kapitány elsősorban a védekezés stabilizálását tartja kulcsfontosságúnak. A válogatott a legutóbbi világbajnoki selejtezősorozatban csak Örményország ellen nem kapott gólt, ezen a mutatón szeretnének most javítani, amire a közelgő felkészülési mérkőzések ideális lehetőséget kínálnak.

„Számomra a legfontosabb feladat, hogy stabilitást adjak a csapat védekezésének, különösen a hátsó alakzatnak”

– fogalmazott Rossi.

Hozzátette: a két meccs legfőbb célja az lesz, hogy a csapat kapott gól nélkül hozza le a találkozókat, emellett viszont a látványos játék is fontos szempont, különösen hazai pályán.

Marco Rossi hálás a szurkolóknak

A szövetségi kapitány kiemelte, szeretnék kiszolgálni a szurkolókat, és jó teljesítménnyel meghálálni a Puskás Arénába kilátogatók támogatását. Az új kerettagokkal kapcsolatban elmondta: klubcsapataikban jól teljesítenek, de a válogatott egy más szint, így az edzéseken dől el, ki mire képes – ugyanakkor a tervek szerint lehetőséget is kapnak.

„A hangulat mindig fantasztikus, a szurkolóink elképesztőek. Szinte mindig telt ház előtt játszunk, és szeretnénk ezt jó játékkal viszonozni”

– tette hozzá.

A magyar válogatott március 28-án Szlovénia ellen kezdi meg a 2026-os évet, majd három nappal később Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

