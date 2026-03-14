Xabi Alonso lesz a Liverpool edzője? Ügynöke megtörte a csendet!

Januárban vált hivatalossá, hogy a Barcelonától elszenvedett Szuperkupa-vereség (3-2) után a Real Madrid menesztette a szezon elején kinevezett vezetőedzőt, Xabi Alonsót.

Azóta nem vállalta el másik csapat irányítását a baszk szakember, ám Madridból való távozása óta több csapattal is összeboronálták már Alonsót: spanyol sajtóhírek szerint a Liverpool már megkereste korábbi játékosát, hogy Arne Slot esetleges távozása esetén vegye át a Vörösök irányítását. A Mersey-partiakon kívül a Manchester City kívánságlistáján is szerepel, mint Pep Guardiola egyik lehetséges utódja, de a Marseille is szívesen látta volna a spanyol szakembert Roberto de Zerbi távozása után.

Alonso ügynöke, Inaki Ibánez egy WinWin-nek adott interjújában elárulta, több csapat is megkereste már az ex-Real Madrid edzőt: “Alonso mérlegeli az összes eddig beérkezett ajánlatot, hogy eldöntse a következő állomását az új szezonban”.

”Minden liverpooli szerződéssel kapcsolatos hír csak médiaspekuláció” - cáfolta Ibánez azokat az értesüléseket, miszerint a Liverpool aktív megbeszéléseket folytat Alonsóval egy esetleges edzőváltással kapcsolatban.

Mindenesetre Arne Slot-on továbbra is nagy a nyomás a Liverpool élén, a klub minimális célja a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása, ebben pedig hátrányból indulnak Szoboszlai Dominikék: a Liverpool 48 ponttal a hatodik a Premier League-ben, hátránya három pont a negyedik Aston Villa mögött, vasárnap pedig a kiesés ellen menekülő Spurs vendégeskedik az Anfielden. A BL-ben fordítania kell Kerkez Miloséknak, a Galatasaray ellen egygólos hátrányban van a Liverpool, az FA-kupában pedig a Manchester City vendége lesz a Liverpool.

Forrás: Mundo Deportivo





