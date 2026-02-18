Kikosarazta a francia óriást Xabi Alonso: Drasztikus indokkal mondott nemet a Marseille-nek

A marseille-i kikötőben mostanság nagyobb a vihar a kelleténél. Miután a klub szakított Roberto De Zerbivel, a vezetőség nem aprózta el a keresést, és Európa egyik legkeresettebb szakemberét, a Bayer Leverkusennel korábban történelmet író Xabi Alonsót környékezte meg. A spanyol tréner azonban az RMC Sport információi szerint azonnal lehűtötte a kedélyeket, és egyértelművé tette, hogy nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni a francia klubbal.

Ezért nem kér Alonso a francia projektből

A döntés hátterében nem az anyagiak vagy a keret minősége áll, hanem sokkal mélyebb, strukturális aggályok. Alonso állítólag kifejezetten instabilnak és kaotikusnak ítélte meg a Marseille jelenlegi belső szerkezetét, ami számára kizáró okot jelentett a tárgyalások során. Medhi Benatia sportigazgató nemrég távozott, a tulajdonosi kör és a menedzsment közötti feszültség pedig a francia sajtó visszatérő témája.

A spanyol mester jelenleg olyan projektet keres, ahol a sportszakmai döntések nyugalomban és hosszú távú koncepció mentén születhetnek meg, a Marseille viszont jelenleg egy puskaporos hordóhoz hasonlít, ahol az edzőknek gyakran a belső hierarchia csatáit is meg kell vívniuk. Hiába fejezte be a csapat az előző szezont a bajnokság második helyén, a klub belső működése elriasztotta a spanyol szakembert.

Új nevek a kalapban a kudarc után

A francia óriás vezetősége a visszautasítás után kénytelen volt azonnal B-terv után nézni. A hírek szerint a jelöltek között első helyen szerepel Habib Beye, aki legutóbb a Stade Rennais kispadján bizonyította rátermettségét, és kiválóan ismeri a Ligue 1 sajátosságait. Mellette komoly esélyesként emlegetik Sérgio Conceiçãót is, aki jelenleg az al-Ittihad alkalmazásában áll, de korábbi portói sikerei alapján tökéletes választás lehetne a Marseille újjáépítéséhez.

forrás: RMC Sport



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.