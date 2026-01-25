A Liverpool már Arne Slot lehetséges utódját keresi? Vele tárgyalnak a Vörösök!

A madridi hírekben jártas AS szerint Xabi Alonso lehet a legesélyesebb arra, hogy átvegye Arne Slot helyét a Liverpool csapatánál. A lap arról ír, a blancóktól nemrég menesztett edző jelenleg pihenéssel tölti az idejét, nem ugrana bele semmilyen munkába elsőre, ám előbb-utóbb mindenképpen szeretne visszatérni az edzősködéshez.

Egyszer már közel állt Alonso, hogy a Liverpool mestere legyen, ám 2024 júniusában úgy döntött, még egy évet Leverkusenben marad, így lett Szoboszlai Dominikék edzője Arne Slot. Az AS információi szerint a Vörösök vezetősége legkésőbb a következő szezon elején leültetné a spanyol edzőt a kispadra, ám ez a lehetőség korábban is felmerülhet, ugyanis Arne Slot ebben a szezonban nem tud olyan kiegyensúlyozott teljesítményt hozni csapatával, mint az előző idényben, nagyon hullámzó a gárda formája, legutóbb pedig vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában, hiába lőtt gólt és adott gólpasszt Szoboszlai Dominik.

A spanyol lap cikkében arról ír, már a vesztes Szuperkupa-döntő utáni hazaúton érezte Alonso, hogy napjai meg vannak számlálva a Real Madrid kispadján, az azóta eltelt pihenőidejében pedig egyre vonzóbbnak találta a liverpooli lehetőséget, és a lap úgy tudja, pozitívak voltak az első egyeztetések a felek között.