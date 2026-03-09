A sorsolás legnagyobb rangadóját a címvédő aspiránsok vívják: a Manchester City hazai pályán fogadja a Liverpool együttesét. A két sztárcsapat összecsapása már a negyeddöntőben komoly presztízscsatát ígér.

Az Arsenal a másodosztályú Southampton vendége lesz, míg a Chelsea a sorozat meglepetéscsapatát, a harmadosztályú Port Vale FC-t fogadja. A negyedik párharcban a Leeds United a West Ham United – Brentford FC párharc győztesével találkozik.

A negyeddöntő párosításai:

Southampton – Arsenal

Chelsea – Port Vale

Manchester City – Liverpool

West Ham United / Brentford – Leeds United

A mérkőzéseket az április 4–5-i hétvégén játsszák. A győztesek az elődöntőbe jutnak, amelyet április végén rendeznek a londoni Wembley Stadionban, míg a fináléra május 16-án kerül sor.

A sorozat külön érdekessége, hogy a nyolc között még mindig ott van a League One-ban szereplő Port Vale, amely 72 év után jutott el ismét idáig, így a kupasorozat hagyományaihoz hűen idén sem maradt el a „kiscsapat” bravúrja.

