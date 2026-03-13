Goal.com
Bizonytalan a Liverpool kispadja: Arne Slot jövője körül egyre több a találgatás

Az elmúlt napokban felerősödtek a találgatások az angol élvonalban szereplő Liverpool FC vezetőedzőjének jövőjéről. Egyes sajtóértesülések szerint a klub tulajdonosi köre már megint a menesztés lehetőségét fontolgatja, miközben más források azt állítják, hogy a vezetőség továbbra is kitart a holland szakember mellett.

Nyomás alatt  

Arne Slot 2024 nyarán érkezett az Anfieldre a Feyenoord együttesétől, hogy átvegye a csapat irányítását a klublegendává vált Jürgen Klopp távozása után. A bemutatkozó idény kifejezetten sikeres volt: a Liverpool megnyerte a Premier League-et, ami jelentős várakozásokat teremtett a folytatásra.  

A klub vezetősége a nyári átigazolási időszakban komoly erősítéseket is végrehajtott, több mint 440 millió fontot költve új játékosokra. A rekordigazolások között szerepelt például Florian Wirtz és Alexander Isak megszerzése.  

A jelenlegi szezon azonban már jóval nehezebben alakul. A Liverpool a bajnokságban csak a hatodik helyen áll, három pontra a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióktól. A csapat teljesítménye ráadásul több mérkőzésen is csalódást keltett, különösen támadásban, pedig a keretben olyan játékosok szerepelnek, mint Mohamed Szalah vagy Hugo Ekitike.  

A nyomást tovább növelte, hogy a Liverpool a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzését 1–0-ra elveszítette idegenben.  

Alonso neve is felmerült

Egyes sajtóhírek szerint a klub tulajdonosa, a Fenway Sports Group már fontolgatja a váltást, és a lehetséges utódok között felmerült a korábbi Liverpool-játékos, Xabi Alonso neve is. Erről a számolt be a thisisanfield.com oldal is. 

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

És ezt erősítik a teamtalk.com információi is, miszerint a spanyol szakember – aki korábban a Real Madrid kispadján dolgozott – jelenleg szabadon igazolható, ami megkönnyíthetné az esetleges kinevezését. A beszámolók még arról is szóltak, hogy a klubvezetők állítólag már informális egyeztetéseket folytattak vele és családjával.  

Más források ugyanakkor óvatosabbak: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a Liverpool már megállapodott volna Alonsóval.  

A klub továbbra is bízik Slotban

Ezzel szemben a klubhoz közel álló információk szerint a Liverpool vezetősége egyelőre kitart Slot mellett. A neves újságíró, David Ornstein szerint a klub „rendíthetetlenül támogatja” a holland edzőt, és menesztése nincs napirenden.  

Slot 2027 nyaráig szóló szerződéssel rendelkezik, és a vezetőség úgy véli, hogy ő a megfelelő szakember a jelenleg formálódó keret hosszú távú építésére. Az idényből ráadásul még sok minden hátravan: a Liverpool harcban áll a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért, visszavágó vár rá a Galatasaray ellen, valamint az FA-kupában is érdekelt.  

Kulcsfontosságú hónapok következnek  

A szakember mérlege jól mutatja a hullámzást: első ötven mérkőzéséből 36-ot megnyert, a következő ötvenből viszont már csak 26-ot. Ez is magyarázza, hogy a szurkolók egy része egyre kritikusabban szemléli a csapat játékát.  

A Liverpool vezetősége várhatóan az idény végén értékeli majd a helyzetet. Ha a csapat nem jut be a Bajnokok Ligájába, vagy trófea nélkül zárja az évet, az könnyen újabb lendületet adhat az edzőváltásról szóló találgatásoknak.  

Addig azonban minden jel arra utal, hogy a klub még esélyt ad Slotnak a bizonyításra a szezon hátralévő, kulcsfontosságú hónapjaiban.

