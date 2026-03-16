Goal.com
Live
Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

„Egyértelmű piros lap!" – a videóbíró megint hatalmasat tévedett a Liverpool meccsén!

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja mellett egy játékvezetői műhiba is borzolta a kedélyeket a tegnapi Liverpool-Tottenham Hotspur rangadó után. Keith Hackett, korábbi játékvezető szerint ugyanis Virgil van Dijkot ki kellett volna állítani a Spurs elleni bajnokin. A szakértő szerint a VAR súlyos mulasztása mentette meg a Liverpoolt a még nagyobb kudarctól vasárnap este. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool Tottenham elleni 1-1-es döntetlene után a közvélemény nem csak Szoboszlai Dominik bombagóljáról és Arne Slot bizonytalan jövőjéről beszél, de a játékvezetői szakértők egy meg nem adott büntető és egy elmaradt piros lap miatt kritizálják élesen a mérkőzés játékvezetőit.

Keith Hackett, a Premier League játékvezetői testületének (PGMOL) korábbi vezetője éles kritikával illette a videóbírót, amiért az szerinte futni hagyta Virgil van Dijkot egy Richarlison elleni szabálytalanság után.

„Egyértelmű piros"

A vitatott eset során a holland védő a tizenhatoson belül akadályozta a gólhelyzetben kilépő brazilt. Hackett szerint nemcsak a büntető maradt el, hanem a „DOGSO” (nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása) szabályai szerint a piros lap is járt volna.

„Azt gondolom, hogy megúszta. Megfogta a játékost? Igen. Hatással volt a játékosra? Igen. Ebből következően ez egy büntetőrúgás. Azzal, hogy elkövette ezt a szabálytalanságot, megakadályozott egy nyilvánvaló gólhelyzetet? Igen. Miért hagyta ezt mindenki figyelmen kívül?"

– tette fel a kérdést dühösen Hackett.

Bajnokok Ligája
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Bajnokok Ligája
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

A szakember nem a pályán lévő játékvezetőt, hanem a VAR-t kezelő kollégákat hibáztatja:

„A videófelvételek egyértelműek. Mit csinál a VAR? Ez az én aggályom. Úgy gondolom, a játékvezető jó pozícióban volt, de nincs meg az a látószöge, ami a VAR-nak megvan. A VAR-nak ott van az a kapu mögötti kamerája, amely nagyon tisztán megmutatja, hogy ami számomra egy egyértelmű rántás, az felismeretlenül és büntetlenül maradt."

Krízisben a Liverpool?

A mérkőzés utáni hangulat feszült. Szoboszlai Dominik a gólja ellenére önkritikusan nyilatkozott, és figyelmeztette társait: ha nem ébrednek fel, akár a Konferencialiga is lehet a realitás jövőre. Arne Slot is kemény nyilatkozatot tett a meccs után, és az Anfield füttykoncertjére is reagálni kényszertült.

A PGMOL egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt Hackett szavaira reagálva, de a Tottenham Hotspur szimpatizánsai joggal érezhetik úgy: a VAR ismét adós maradt egy fontos ítélettel a két csapat párharcában.

Nem ez az első vitatott ítélet a két csapat párharcában, két éve a játékvezetők egy szabályos gólt nem adtak meg a Liverpoolnak, ami miatt majdnem újrajátszották a rangadót. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Jamie Carragher ismét markáns véleményt fogalmazott meg Szoboszlai szabadrúgásgóljáról.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0