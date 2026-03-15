Ahogy arról a beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik remek szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Tottenham elleni bajnokin, ám a 90. percben szerzett Richarlison góllal a kiesés elől menekülő vendégek döntetlenre mentették a meccset.
A találkozót követően a magyar középpályás érthetően feldúltan nyilatkozott a Sky Sportsnak, és a vörösöket irányító Arne Slot is rettentően csalódott volt.
„Amikor újra és újra az utolsó percben kapott gól miatt veszítünk pontokat, az óriási csalódás – mondta a Sky Sportsnak a holland szakember. - Hányszor kell még megtörténnie? Ma megint bekövetkezett. Ezúttal nem ért teljesen váratlanul, mert a mérkőzés utolsó 15–20 perce volt a legkiegyenlítettebb szakasza a meccsnek. Ahogy ebben a szezonban már sokszor előfordult: nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, majd az utolsó percben gólt kaptunk.”
A Premier League-győztes szakvezető a mérkőzés végi szurkolói füttyszóról így beszélt:
„Úgy gondolom, hogy ez a csapatnak szólt, amit teljesen meg tudok érteni. Ha valaki nem érzi a frusztrációt amiatt, hogy hazai pályán pontokat veszítünk a Tottenham ellen – ráadásul egy olyan csapat ellen, amely rossz formában van –, akkor valami nincs rendben. Megint az utolsó percben történt, megint volt lehetőségünk előtte gólt szerezni, és megint csalódást keltő eredménnyel hagytuk el a pályát.”
A holland szakvezetőt a sorozatos védelmi hibákról is kérdezték.
„Túl sok gólt kapunk ahhoz, hogy annyi pontot szerezzünk, amennyihez ez a klub – és én magam is – hozzászoktam. A támadósorunk elképesztő minőséget képvisel, de ha nem szerzünk elég gólt, akkor legalább kapott gól nélkül kellene lehozni a meccseket. Ez pedig ebben a szezonban túl ritkán sikerült.”
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.