Ahogy arról a beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik remek szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Tottenham elleni bajnokin, ám a 90. percben szerzett Richarlison góllal a kiesés elől menekülő vendégek döntetlenre mentették a meccset.

A találkozót követően a magyar középpályás érthetően feldúltan nyilatkozott a Sky Sportsnak, és a vörösöket irányító Arne Slot is rettentően csalódott volt.

„Amikor újra és újra az utolsó percben kapott gól miatt veszítünk pontokat, az óriási csalódás – mondta a Sky Sportsnak a holland szakember. - Hányszor kell még megtörténnie? Ma megint bekövetkezett. Ezúttal nem ért teljesen váratlanul, mert a mérkőzés utolsó 15–20 perce volt a legkiegyenlítettebb szakasza a meccsnek. Ahogy ebben a szezonban már sokszor előfordult: nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, majd az utolsó percben gólt kaptunk.”

A Premier League-győztes szakvezető a mérkőzés végi szurkolói füttyszóról így beszélt:

„Úgy gondolom, hogy ez a csapatnak szólt, amit teljesen meg tudok érteni. Ha valaki nem érzi a frusztrációt amiatt, hogy hazai pályán pontokat veszítünk a Tottenham ellen – ráadásul egy olyan csapat ellen, amely rossz formában van –, akkor valami nincs rendben. Megint az utolsó percben történt, megint volt lehetőségünk előtte gólt szerezni, és megint csalódást keltő eredménnyel hagytuk el a pályát.”

A holland szakvezetőt a sorozatos védelmi hibákról is kérdezték.

„Túl sok gólt kapunk ahhoz, hogy annyi pontot szerezzünk, amennyihez ez a klub – és én magam is – hozzászoktam. A támadósorunk elképesztő minőséget képvisel, de ha nem szerzünk elég gólt, akkor legalább kapott gól nélkül kellene lehozni a meccseket. Ez pedig ebben a szezonban túl ritkán sikerült.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.