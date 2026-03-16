Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Ultimátumot kapott Arne Slot: A Galatasaray ellen az állásáért küzd a Liverpool menedzsere

A spanyol COPE értesülései szerint a Liverpool vezetősége válaszút elé állította Arne Slotot: ha a csapat kiesik a Bajnokok Ligájából a Galatasaray ellen, a holland szakembert azonnali hatállyal menesztik.

A „Vörösök” játéka az utóbbi hetekben látványosan szétesett, és a türelem elfogyott az Anfielden. A spanyol lap úgy tudja, a klubvezetés a BL-nyolcaddöntő visszavágójához kötötte Slot jövőjét. A képlet egyszerű: a továbbjutás bizalmat, a kiesés pedig azonnali szakítást jelent.

A feszültség már a Tottenham elleni vereség után tetőzött, ahol Arne Slot kőkemény kritikával illette a csapatot, ám a formajavulás elmaradt. A kereten belüli feszültséget jelzi, hogy Szoboszlai Dominik is csalódottan nyilatkozott a csapat mélyrepülése és a lehetséges Konferencialiga-szereplés kapcsán.

A háttérben már megindultak a találgatások: ha Slot távozik, ismét fókuszba kerülhet Xabi Alonso érkezése, akit a szurkolók többsége már korábban is a kispadon látott volna.

Slot az isztambuli 1–0-s vereség után szűkszavúan fogalmazott a jövőjéről:

„Tudom, hogy az eredmények határozzák meg a munkámat. Az Anfielden meg kell mutatnunk, hogy helyünk van a legjobb nyolc között. Nekünk kell megérdemelnünk a továbbjutást.”

A sorsdöntő visszavágón tehát kiderül, hogy az „anfieldi varázslat” megmenti-e Slot állását, vagy új korszak kezdődik Liverpoolban.

Frissítés! (2026.03.16.)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arne Slot így nyilatkozott Szoboszlai Dominik sérüléséről. 

