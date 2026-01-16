Kerkez Milos elárulta, mi a legnagyobb problémája a Liverpoolnak

A Liverpool hétvégi, Burnley elleni hazai mérkőzése előtt beszélt Kerkez Milos a klub honlapjának, és kiemelte, pozitív hangulat van most a csapatnál: "pozitívak vagyunk, jók az energiák a csapatban és ez a legfontosabb most. Tizenegy mérkőzés óta veretlenek vagyunk, ezt kell folytatnunk. Nyerni akarunk, szóval remélem így folytatjuk majd".

A klubhonlap kiemeli, a magyar válogatott balhátvédje hatszor kezdett a legutóbbi 7 mérkőzésen, és őt választották meg az Arsenal elleni, gól nélküli döntetlennel záruló mérkőzés legjobbjának a csapat szurkolói.

"Örülök, hogy folyamatosan játszom. Szeretnék 100%-ot adni minden egyes mérkőzésen a klubért, az edzőért, aki játszat engem és pályára küld, és természetesen a csapattársaimért. Szeretném elkerülni a sérüléseket és szeretnék egészséges maradni, ameddig csak lehet. Élvezem a játékot, és remélem ez így fog továbbmenni" - mondta Kerkez arról, hogy milyen sokat játszik, aminek minden bizonnyal nem örül posztriválisa, Andy Robertson, aki nemrég panaszkodott a kevés játéklehetőség miatt.

Emlékeztetnek, a szezon elején egy, a hosszabbításban szerzett tizenegyes góllal nyert a Liverpool a Burnley otthonában, Kerkez pedig elmondta, a hétvégi bajnoki is legalább ennyire nehéz mérkőzése lesz a bajnoki címvédőnek: "Nem könnyű olyan ellenfelek ellen játszani, akik mélyne védekeznek, mert nem hagynak túl sok helyet neked. Gyorsnak kell lenned az kettő az egy elleni párharcokban, távolról kell lőnöd és beadásokkal próbálkozni. Sokat gyakoroltuk ezeket a héten, úgyhogy ez segíteni fog nekünk, és remélem mindhárom pontot begyűjtjük" - mondta a magyar válogatott játékosa arról, mi okozza a legnagyobb kihívást jelenleg a Liverpool csapatának.

A Liverpool a negyedik helyről várja a Premier League folytatását, a hétvégén a Burnley látogat az Anfieldre. Arne Slot a meccs előtti sajtótájékoztatón beszélt Szoboszlai Dominik hibájáról is, akivel beszélt azóta a holland edző, és minden bizonnyal a kezdőcsapat tagja lesz.

