Bár az elmúlt hetekben kissé megtorpant a Liverpool a Premier League-ben, Arne Slot vezetőedző szerint továbbra sincs ok a pánikra. A Vörösök jelenleg a negyedik helyen állnak, ám az új év eleje óta három döntetlent játszottak sorozatban – a Leeds, a Fulham és az Arsenal ellen –, ami némileg lassította a lendületet.

A hangulatot ugyanakkor javította a hétközi FA-kupa-mérkőzés, ahol a Liverpool magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott a Barnsley felett. Slot szerint ez jó alapot adhat a szombati, Burnley elleni hazai bajnokira is, ahol csapata ismét domináns labdabirtoklásra és támadófutballra törekszik.

„A Premier League soha nem volt ilyen erős, és pontosan tudjuk, milyen fontos számunkra a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása” – hangsúlyozta a holland szakember. Emlékeztetett arra is, hogy a korábbi BL-kimaradás komoly pénzügyi következményekkel járt a klub számára, ezért a negyedik helyért zajló harc kiemelt jelentőségű.

A Burnley elleni találkozó előtt jó hír érkezett Mohamed Szalah kapcsán is: az egyiptomi támadó az Afrika-kupa bronzmérkőzése után visszatér Liverpoolba. Slot nem titkolta örömét, és hangsúlyozta, hogy Szalah továbbra is kulcsszerepet játszik a csapat életében, függetlenül attól, hány támadó áll rendelkezésre.

„Először is, szombaton egy nagyon fontos mérkőzést játszik Egyiptom színeiben, aztán visszatér hozzánk, aminek nagyon örülök. Mo rendkívül fontos volt ennek a klubnak és nekem is, ezért boldog vagyok, hogy hamarosan újra számíthatunk rá. Akkor is örülnék a visszatérésének, ha 15 bevethető támadóm lenne, de nem ez a helyzet. A Marseille elleni BL-meccs talán még túl korai lesz ahhoz, hogy pályára lépjen, erről folyamatosan egyeztetünk vele.”

Kevésbé pozitív fejlemény viszont Conor Bradley sérülése. A fiatal jobbhátvéd súlyos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni rangadó hajrájában, és bár az elülső keresztszalagja nem szakadt el, a műtét után várhatóan már nem lép pályára ebben az idényben. Ennek ellenére Slot leszögezte: a klub nem tervezi, hogy a januári átigazolási időszakban védőt igazoljon, a meglévő keretre támaszkodnak a szezon második felében.

Szó esett Andy Robertson helyzetéről is, aki nemrég nyíltan beszélt arról, hogy több játéklehetőségre vágyik. Slot elismerően nyilatkozott a skót válogatott balhátvédről, kiemelve érett hozzáállását és profizmusát. Bár Robertson nem annyit szerepelt, amennyit szeretett volna, hozzáállása és nyilatkozatai a vezetőedző szerint sokat elárulnak a karakteréről és a klub iránti elkötelezettségéről. Ezzel együtt csak sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy a skót védő vagy Kerkez Milos kezd-e szombaton a Burnley ellen.

„Előbb a csapatnak árulom el a szombati kezdőt, utána önök is megtudják” – mosolygott a holland szakvezető, aki újságírói kérdésre Szoboszlai Dominikról is beszélt. Mint ismert a magyar középpályás bombagólt szerzett a Barsnley elleni 4-1-re megnyert FA-kupa-meccsen, a szurkolók a mezőny legjobbjának választották, ám a vendégek szépítő gólja előtt nagyot hibázott.

„Beszéltem vele erről, de már túlvagyunk rajta. Nem ez volt a legjobb mozdulata Liverpool-mezben, de ne felejtsük el, hogy mekkora bombagólt szerzett, és azt se, hogy utána úgy varázsolta Wirtz lábára a labdát, hogy a csapattársa nagyon könnyen visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget.”

A Liverpool jelenleg 11 mérkőzés óta veretlen minden sorozatot figyelembe véve, ám Slot szerint ez önmagában nem cél.

„Természetesen a győzelmek számát szeretnénk növelni. Előreléptünk ahhoz képest, ahol korábban voltunk, de még mindig van hova fejlődni – és mindig is lesz” – fogalmazott.

A Burnley elleni bajnoki újabb fontos állomás lehet a Vörösök számára, akik szeretnék végre győzelemmel lezárni a döntetlenek sorozatát, és megerősíteni pozíciójukat a Bajnokok Ligája-indulást érő helyeken.