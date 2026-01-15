A Liverpool egyik tavalyi sikerkovácsa a Spursnél tér vissza a Premier League-be

A Tottenham Hotspur hivatalosan is megerősítette, hogy John Heitinga csatlakozott Thomas Frank szakmai stábjához, és segédedzőként dolgozik tovább az észak-londoni klubnál.

A korábbi Ajax- és Everton-védő edzőként is komoly tapasztalattal rendelkezik. Heitinga 2023-ban és 2025-ben is irányította az Ajaxot, korábban pedig – játékoskarrierje 2016-os befejezése után – segédedzőként dolgozott a Liverpoolnál és a West Ham Unitednél.

A holland szakembert 2025 júliusában nevezték ki az Ajax vezetőedzőjének, azt követően, hogy 2023-ban már ideiglenesen betöltötte a posztot, ám mindössze öt hónap után, novemberben menesztették, miután a csapat gyengén szerepelt a hazai bajnokságban és a nemzetközi porondon is.

Heitinga a Tottenhamhez való érkezése előtt a Liverpoolnál is megfordult, ahol Arne Slot stábjának tagjaként részt vett a Premier League-győztes szezonban.

Thomas Frank rendkívül pozitívan nyilatkozott új munkatársáról:

„John nagyszerű erősítése az edzői stábunknak. Képességei, személyisége és karaktere óriási értéket képviselnek mind a pályán, mind azon kívül.”

Frank szerint védőmúltja különösen fontos szerepet kap majd Heitinga az edzéseken:

„Egykori védőként elsősorban ezen a területen lesz meghatározó szerepe az edzőpályán. Emellett minden szinten szerzett edzői és vezetői tapasztalata komoly segítséget jelent majd számunkra a jövőben.”

John Heitinga játékosként megfordult a Fulhamben, a Hertha BSC-ben és az Atlético Madridban is, a holland válogatott mezét pedig 87 alkalommal ölthette magára.