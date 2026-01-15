Kerkez miatt a távozáson gondolkodik a Liverpool játékosa

Komoly kérdőjelek merültek fel Andy Robertson liverpooli jövőjével kapcsolatban. A skót válogatott csapatkapitánya nyíltan elismerte: családi egyeztetés előtt áll, mielőtt döntést hozna a következő lépéséről, miközben szerződéséből már csak öt hónap van hátra.

A 31 éves balhátvéd - aki az idei szezonban elveszítette kezdő helyét Kerkez Milos érkezésével -, egyértelművé tette: ő olyan játékos, aki játszani akar, és csökkent szerepe könnyen arra késztetheti, hogy távozzon a klubtól – közel kilenc, trófeákkal teli liverpooli év után.

Bár hangsúlyozta, mennyire kötődik ahhoz a klubhoz, amellyel minden jelentős trófeát megnyert, nem rejtette véka alá csalódottságát a kispados szerepkör miatt.

„Igen, de ez egy nehéz kérdés” – mondta Robertson, amikor arról kérdezték, maradna-e a Liverpoolnál.

„Öt hónap van hátra a szerződésemből, meg kell néznünk, milyen lehetőség van a maradásra, vagy esetleg a távozásra. Le kell ülnöm a családommal, és döntenünk kell.”

A kevés játéklehetőség ellenére Robertson igyekszik alkalmazkodni új szerepéhez. Trent Alexander-Arnold tavaly nyári távozása után csapatkapitány-helyettes lett a skót, és mentorként is fontos szerepet tölt be az öltözőben. Elmondása szerint ebben is talál örömöt – de hangsúlyozta, hogy aki elégedett a cserepaddal, annak rossz a hozzáállása.

„A futballisták játszani akarnak. Ha valaki boldogan ül a kispadon, annak nincs helye egyetlen futballklubnál sem” – fogalmazott határozottan.

„Mindig arra kell törekedned, hogy bekerülj a csapatba. Ha valaki elégedett azzal, hogy nem játszik, annak szerintem nincs meg a megfelelő mentalitása.”

Robertson szerint teljesítményére nem lehet panasz:

„Úgy érzem, jól játszottam azokban a meccsekben, amelyeken lehetőséget kaptam. Lehet, hogy nem annyit játszottam, amennyit szerettem volna, de ez nem ért váratlanul. Majd meglátjuk, mi történik.”