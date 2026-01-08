Eseménytelen első félidőt hozott a rangadó, a játékrész nagy részében védekezésre kényszerült a címvédő Liverpool, viszont a hazai Arsenal sem tudta meddő mezőnyfölényét kihasználni. Az első valamiféle kísérlet Bukayo Sakától jött még az első negyedórában, ám gyenge próbálkozását könnyen védte Allison. A legnagyobb helyzet a Vörösök előtt adódott, amikor egy indítás után nem értette meg egymást Saliba és Raya, a kavarodás végén pedig a jobbhátvéd Conor Bradley emelt a felsőlécre szűk félóra után. A játékrész végén még a legutóbb duplázó Declan Rice előtt adódott esély a gólszerzésre, ám ezt a kísérletet is hárította a Liverpool brazil kapusa.

A második félidő első harminc perce sem hozott nagy helyzetet, viszont átvette az irányítást a Liverpool, sok ígéretes Frimpong megindulás volt a jobbszélen, ám a centerezésekbe rendre hiba csúszott. A 76. percben Szoboszlai próbálkozása kerülte el a kaput, rögtön utána Gabriel blokkolta ígéretes helyről leadott lövését a magyar válogatott csapatkapitányának. A 82. percben megtörténhetett volna ugyanaz, mint a két csapat első meccsén: Szoboszlai ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást, ám a lövése nem sokkal fölé szállt fölé.

Az elképesztően gyenge második játékrészt produkáló Arsenal a ráadásban érte el első két lövését, de a két csereként beállt brazil, Gabriel Jesus és Martinelli kísérletét is fogta Allison. A két csapat kevés helyzetet hozó mérkőzésének végén még egy kis dulakodás is belefért, szigorúan véve ez volt a mérkőzés egyetlen rangadóra emlékeztető jelenete.

Ezzel a döntetlennel nem tudta kihasználni a Manchester City botlását, és visszaállította a 6 pont különbséget. A Liverpool pedig nem tud meglépni a negyedik helyen az őt üldöző csapatoktól, és továbbra is a Bajnokok Ligája helyekért küzdhet a csapat.