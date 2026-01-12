A Liverpool 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a Barnsley ellen az FA-kupában.



Rendkívül jól kezdte a mérkőzést Szoboszlai Dominik, hiszen már a negyedik percben lövésre vállalkozott, s bár akkor nem volt szerencséje, a kilencedikben nem is volt rá szüksége. A magyar középpályás elképesztő góllal szerezte meg a csapatának a vezetést,tökéletes kísérletet eresztett meg 30-ról, a kapus pedig esélytelen volt a felsőben kikötő labdával szemben. A 31. percben aztán megduplázta a vezetést a hazai gárda, Frimpong lépett be a 16-oson belülre, majd kegyetlenül bevarrta a labdát a léc alá. A szépítés még a félidőben összejött a vendégeknek, Szoboszlai hibázott hátul Phillips pedig ezt kihasználta és közelebb hozta csapatát.



Az első percek csendesen teltek a második félidőben, majd Van Dijk lövése csattant a kapufán, nem sokkal később Jones tévedett keveset. A 76. percben Szoboszlai centerezett tökéletesen Wirtzhez, a német viszont elpuskázta a ziccert. 8 perccel később már örülhetett a Leverkusentől szerződtetett támadó, Ekitike sarkazása után remek lövéssel döntötte el végleg a mérkőzés sorsát Wirtz. A csattanó a végére maradt, Szoboszlai, Wirtz és Ekitike játszott össze nagyszerűen, utóbbi volt a befejező, így a Liverpool 4-1-es győzelmet aratott.

Szoboszlai gólja: