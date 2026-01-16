Fabrizio Romano szerint a City a favorit a Marc Guéhiért zajló versenyfutásban

Egyre komolyabb érdeklődést mutat a Manchester City a Crystal Palace középhátvédje, Marc Guéhi iránt a januári átigazolási időszakban. A Sky Sports News értesülései szerint jelenleg a City az egyetlen klub, amely valóban készen áll arra, hogy már ezen a télen lépjen a 23 éves angol válogatott védő megszerzéséért.

Az angol oldallal párhuzamosan az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Fabrizio Romano is úgy értesült, hogy az elmúlt 12 órában a Manchester City áttörést ért el a transzferrel kapcsolatban, és jelenleg Guardiola együttese tűnik befutónak az angol védőért folytatott versenyfutásban.

A manchesterieknek ugyanakkor mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk, mivel a Crystal Palace csak egy „visszautasíthatatlan” ajánlat esetén válna meg alapemberétől. A londoni klub a nyáron egészen az utolsó pillanatig hajlandó lett volna elfogadni a Liverpool 35 millió fontos ajánlatát Guéhiért, és továbbra is jelentős átigazolási díjat kér a játékosért.

A City középhátvéd iránti érdeklődését több tényező is indokolja: a sérülések sújtotta védelem mellett kérdéses John Stones és Nathan Aké hosszú távú jövője is az Etihad Stadionban.

Guéhi iránt ugyanakkor más élklubok is érdeklődnek. A Liverpool és a Bayern München továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetét, ám ők inkább kivárnának, és a nyári átigazolási időszakban – akár szerződése lejártával – próbálnák meg megszerezni a védőt. Egyelőre kérdéses, hogy a Manchester City fokozódó érdeklődése lépéskényszerbe hozza-e a Liverpoolt. Az Anfielden jelenleg úgy vélik, egy téli üzlet gazdaságilag nem lenne ésszerű, és eddig semmilyen konkrét lépés nem történt az ügyben.

Frissítés!

Azóta kiderült, nem csak komoly az érdeklődés, hanem meg is valósult az üzlet, és Fabrizio Romano szerint az angol válogatott védő 20 millió fontért igazol Pep Guardiola csapatához. Így a Manchester City több riválist is megelőzött a Guéhiért futott versenyfutásban, többek között az Arsenal és a Liverpool érdeklődéséről lehetett hallani. Sőt, a Liverpool tavaly nyáron már majdnem megszerezte a Crystal Palace védőjét, ám az orvosi vizsgálatkor visszarendelte a védőt klubja, mivel nem talált megfelelő helytettest az utolsó pillanatokban.