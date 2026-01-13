Szoboszlai Dominik hibázott, a Liverpool szurkolói nekiestek a családjának

A parádés kezdéstől a végzetes mozdulatig

A Liverpool magabiztosan biztosította helyét az FA-kupa következő körében, miután a tegnapi összecsapáson 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley együttesét. A mérkőzés eleje úgy alakult, ahogy azt az Anfield népe elvárta: Szoboszlai Dominik egy határozott lövéssel hamar megszerezte a vezetést, megadva az alaphangot a találkozónak. A magyar válogatott csapatkapitánya a középpálya motorjaként rengeteg labdát szerzett, ám a 40. percben egy váratlan rövidzárlat megváltoztatta a találkozó utóéletét. Szoboszlai a saját kapujának előterében egy kockázatos sarkazással próbált szabadítani, ám a labda elakadt az ellenfélben, Adam Phillips pedig azonnal lecsapott a lehetőségre, és négy méterről a hálóba lőtt.

Bár a továbbjutás egy percig sem forgott veszélyben, Arne Slot vezetőedző arckifejezése a kispadon már a hiba pillanatában jelezte, hogy a maximalista szakember nem nézi jó szemmel az ilyen jellegű hanyagságot.

Online terror és a következmények precedensei

A lefújás után a gratulációk helyett a gyűlölködő kommentek jelentek meg a közösségi felületeken. Szoboszlai Dominik legutóbbi bejegyzéseit elárasztották a dühös hozzászólások, amelyekben sokan arroganciával vádolták a játékost, de a támadások hamar túllépték a szakmai kritika szintjét. A szurkolók egy csoportja a játékos családtagjait kezdte gyalázni, sőt közvetlen fenyegetéseket is megfogalmaztak feléjük.

Bár a Liverpool klubvezetése egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az ügyben, az angol futballban az utóbbi időben zéró toleranciát hirdettek a stadionban történő és az online zaklatással szemben is. Emlékezetes Ivan Toney esete, ahol a rendőrségi nyomozás után hároméves kitiltást és büntetőjogi szankciókat vont maga után a játékos elleni gyalázkodás, vagy Neal Maupay példája, akinél a Premier League közbenjárásával sikerült azonosítani és bíróság elé állítani a fenyegetőzőket. Szoboszlai esetében a családja elleni támadások pontosan azt a „vörös vonalat” jelentik, amely után a hatóságok és a liga rendszerint akcióba szoktak lépni.

Javítási lehetőség a sűrű menetrendben

Szoboszlai számára a legjobb válasz a pályán elért teljesítmény lehet, és erre nem is kell februárig várnia. Bár az FA-kupában majd csak akkor következik a Manchester Unitedet búcsúztató Brighton elleni rangadó, a javításra már ezen a héten sor kerülhet a bajnokságban.

A Liverpool ugyanis január 17-én, szombaton 16 órakor a Burnley otthonába látogat, ahol a magyar középpályás ismét bizonyíthatja alapemberi státuszát.

A sűrű januári program itt nem ér véget, hiszen január 21-én, szerdán este kilenc órától már a Bajnokok Ligájában vár kiemelt feladat a csapatra a Marseille ellen.