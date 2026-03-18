Manchester City v Liverpool FC - Premier League
"Nem a Real Madrid jelentette számomra a legnagyobb kihívást" - mondta Guardiola az 1-5-ös BL-búcsú után

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola elismerte, edzői pályafutása legnagyobb kihívását nem a Realo Madrid, hanem Jürgen Klopp Liverpoolja jelentette. Mindezt azután nyilatkozta, hogy csapata 5-1-es összessítéssel kiesett a Bajnokok Ligájából a spanyolokkal szemben a sorozat nyolcaddöntőjében.

Mint ismert, a manchesteri visszavágón Vinícius Júnior duplájával 2-1-re nyert a Real Madrid a spanyol fővárosban lejátszott 3-0-s odavágó után. A madridiak ezzel zsinórban harmadik szezonban ejtették ki a Manchester City-t, ám Pep Guardiola a meccs utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, nem a Real Madridot tartja legnagyobb riválisának: "Nem, az elmúlt években Jürgen Klopp és a Liverpool volt a legnagyobb kihívásom" - válaszolta a katalán edző egy spanyol újságírónak. "Te Spanyolországban voltál, így nem érzékelted, milyen versengés volt ez valójában".

Guartdiola karrierje során 30 alkalommal meccselt a Real Madrid ellen (Barca-, Bayern- és City edzőként), a mérlege 14 győzelem, 6 döntetlen és 10 vereség. Az elmúlt öt Bajnokok Ligája szezon mindegyikében összefutott ez a két csapat, a manchesteri Kékek egyedül 2023-ban tudtak túllépni spanyol riválisukon, igaz, akkor történelmi triplázást ért el a Manchester City. 

Topválogatottnál köthet ki Jürgen Klopp a 2026-os világbajnokság után!

Ezzel szemben a Klopp elleni mérlege sokkal kiegyenlítettebb a katalán mesternek. A Premier League-ben minimális Klopp-fölény rajzolódik ki (8-szor nyert a német, 8 düntetlen és 6 Guardiola-siker), ám a bajnoki címekben egyértelmű a spanyol fölénye: hatszor végzett az élen Angliában a Manchester City Guardiolával, Jörgen Klopp viszont csak egyszer lett bajnok a Liverpool vezetőedzőjeként.

Arról, hogy a spanyol vezetőedző miben előzte meg Sir Alex Fergusont a BL-kiesés ellenére, ITT OLVASHATSZ, a távozásáról szóló kérdésekre pedig ITT VÁLASZOLT Guardiola.

Kapcsolódó

Klopp és a Real Madrid? Németországban már tudják a választ

GOAL-exklúzív:Kiderült, Klopp miért balhézott össze a vezetőséggel, távozhat a Red Bulltól!

"Nincs még vége" - Guardiola hisz még a Manchester City bajnoki címében


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

