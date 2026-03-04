A nagy terv gyorsan megbukott

Klopp 2025. január 1-jén vette át a Red Bull globális futballért felelős vezetői posztját, félévvel azután, hogy távozott a Liverpooltól. Azonban a mézeshetek gyorsan végetértek, ugyanis mindössze tizennégy hónappal később már arról cikkezett a nemzetközi sportmédia, hogy Klopp távozhat az energiaital-gyártó cégtől.

Klopp irányítása alatt léket kaptak a zászlóshajók

A Salzburger Nachrichten napilap nemrég arról számolt be, hogy komoly feszültség alakult ki a Red Bull vezetősége és a 58 éves szakember között. Az osztrák lap szerint a kapcsolat azért romlott meg Klopp és a felső vezetés között, mert a Red Bull-család zászlóshajói gyengébben teljesítenek a vártnál.

Az RB Leipzig jelenleg az ötödik helyen áll a Bundesligában, 19 ponttal lemaradva a Bayern Münchentől, ami azért is különösen aggasztó, mivel a csapat nem szerepel az európai kupákban.

Kloppot ráadásul azért is bírálták, mert nemcsak, hogy rábólintott, de támogatta is Ole Werner vezetőedző kinevezését.

Hasonló a helyzet Ausztriában is, ahol az RB Salzburg csúfosan leszepelt az Európa-liga alapszakaszában, ráadásul a klub irányításában is hatalmas a káosz, ami közvetlenül Klopp felügyeletére vezethető vissza.

A vezetőség próbálja elfedni az árulkodó jeleket

Bár egyre több jel utal arra, hogy hatalmas baj van a Red Bullnál, az energiaital-gyártó cég vezetősége igyekszik eltüntetni az árulkodó nyomokat. A márkára gyakorolt negatív visszhangok elkerülése érdekében a Red Bull elnöke, Oliver Mintzlaff nyilvánosan is reagált a pletykákra:

„Teljesen alaptalanok ezek a hírek. Meg vagyunk elégedve Jürgen Klopp munkájával.”

Angol kiadásunk információi szerint ez azonban ellentmond a valóságnak. Kloppot kifejezetten azért szerződtették, hogy erősítse a Red Bull futballportfólióját, és győztes mentalitást hozzon a Lipcséhez és Salzburghoz.

Ez azonban jól láthatóan nem sikerült, hiszen az idény kétharmadához érkezve komoly gondok vannk mindkét csapatnál, az eredmények hiánya pedig hatalmas nyomást helyez a vezetői kapcsolatokra.

Mintha már nem is teljesen Klopp irányítaná a Red Bullt

De nemcsak Németországban és Ausztriában van baj a Red Bull-csoporton belül. Az RB nemrég kisebbségi részesedést szerzett a francia elsőosztályban szereplő Paris FC-ben.

Azonban Jürgen Klopp, mintha már nem is a Red Bull-csoport globális futballvezetője lenne, ugyanis a GOAL információi szerint már alig volt szerepe a párizsi klub átvételében. Bár gyakran kilátogatott a klub mérkőzéseire, valójában alig vett részt a stratégiai döntésekben.

A helyzetet tovább árnyalja a Paris FC menedzserének, Stéphane Gilli-nek a távozása. Ahelyett, hogy Klopp a Red Bullhoz hű filozófiát követő edzőt hozott volna a klubhoz, nem vett részt az új edző kinevezésében. A Red Bull Antoine Kombouare-t nevezte ki vezetőedzőnek, akinek stílusa nem illeszkedik a Red Bullnál meghonosított gegenpresszinghez.

Hol folytathatja Jürgen Klopp?

A német szakember ugyan már kikosarazta a Real Madridot, azonban a Királyi Gárda továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy adott esetben lecsapjon az 58 éves trénerre, ha szabaddá válik.

Pár héttel ezelőtt Klopp ügynöke, Marc Kosicke adott exkluzív interjút, ahol elárulta, hogy Klopp már többször közel került hozzá, hogy a Bayern München vagy a német válogatott edzője legyen, de a játékosügynök a Chelsea és a Manchester United érdeklődését is megerősítette.

