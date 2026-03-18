Érdekesen reagált a távozásáról szóló kérdésre Pep Guardiola

Amint azt a GOAL is megírta, a Real Madrid 5-1-es összesítéssel ejtette ki a Manchester Cityt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. A visszavágó utáni sajtótájékoztatón a manchesteriek vezetőedzője, Pep Guardiola több olyan kérdést kapott, amelyek a menesztését firtatták, erre azonban ő csak nevetve reagált.

"Ó, mindenki ki agar rúgni engem, igaz? Te jó ég, srácok" - reagált az egyik ilyen felvetésre Guardiola. - Egy nap majd ide jövök, és azt mondom, »viszlát, srácok!«. És mégis itt vagyok, még egy hátravan a szerződésemből.

"Fényes jövő elé nézünk, és a következő szezonban visszatérünk" - tekintett előre a katalán szakember, akinek 2027-ig szól a Manchester Cityvel kötött kontraktusa.

Ezt követően Bernardo Silva 20. percben kapott piros lapjáról is szót ejtett, amely alapjaiban befolyásolta az Égszínkékek továbbjutásról szőtt esélyeit.

"Ez nem egy hiba, hanem egy piros lap, ráadásul a karrierje elsője, ez egy reakció. Elkerülhető lett volna. Oké, mondjuk, szerezzünk egy gólt, és játsszunk 11 a 11 ellen. Emiatt soha nem fogom hibáztatni a játékosaimat" - zárta a háromszoros BL-győztes tréner.

Arról, hogy Guardiola a BL-kiesés ellen megelőzte Sir Aley Fergusont egy mutatóban, IDE KATTINTVA OLVASHATSZ.

