Bár kiesett a csapata, Pep Guardiola mégis megelőzte Sir Alex Fergusont

Pep Guardiola kedd este, a Manchester City-Real Madrid Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján már 191. alkalommal ült a kispadon a sorozatban, ezzel megelőzte Sir Alex Fergusont az örökrangsorban. A Manchester United egykori legendás trénerének 190 találkozót számláló BL-rekordját még az odavágón állította be Guardiola.

A skót szakemberen kívül korábban már José Mourinhót (154 összecsapás) és Arsene Wengert (178) is megelőzte a Manchester City trénere, ám a lista élén álló Carlo Ancelottit már sokkal nehezebb feladat lesz elkapnia. Az olasz szakvezető ugyanis 218 alkalommal irányította aktuális csapatát a legerősebb európai kupasorozatban.

Mint ismert, Guardiola a Barcelona, a Bayern München és a manchesteriek élén is rendre eljutott a sorozat kései szakaszába, sőt, háromszor (2009, 2011 és 2023) elhódította a BL-trófeát.

Jelenlegi szerződése azonban csak 2027-ig nyaráig köti az Égszínkékekhez, így kérdéses, hogy vajon hányszor tehet még kísérletet a sorozat újbóli megnyerésére.

