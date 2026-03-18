Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINALAFP
Bózsik Tamás

Bár kiesett a csapata, Pep Guardiola mégis megelőzte Sir Alex Fergusont

A katalán edző rekorddöntését azonban beárnyékolta a Manchester City kiesése a Bajnokok Ligájából.

Pep Guardiola kedd este, a Manchester City-Real Madrid Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján már 191. alkalommal ült a kispadon a sorozatban, ezzel megelőzte Sir Alex Fergusont az örökrangsorban. A Manchester United egykori legendás trénerének 190 találkozót számláló BL-rekordját még az odavágón állította be Guardiola. 

A skót szakemberen kívül korábban már José Mourinhót (154 összecsapás) és Arsene Wengert (178) is megelőzte a Manchester City trénere, ám a lista élén álló Carlo Ancelottit már sokkal nehezebb feladat lesz elkapnia. Az olasz szakvezető ugyanis 218 alkalommal irányította aktuális csapatát a legerősebb európai kupasorozatban. 

Mint ismert, Guardiola a Barcelona, a Bayern München és a manchesteriek élén is rendre eljutott a sorozat kései szakaszába, sőt, háromszor (2009, 2011 és 2023) elhódította a BL-trófeát. 

Jelenlegi szerződése azonban csak 2027-ig nyaráig köti az Égszínkékekhez, így kérdéses, hogy vajon hányszor tehet még kísérletet a sorozat újbóli megnyerésére. 

Anglia 1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0