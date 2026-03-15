“Nincs még vége” - Pep Guardiola hisz még a Manchester City bajnoki címében

Már kilenc pont a hátránya a Manchester City-nek a listavezető Arsenal mögött a Premier League-ben, miután az Arsenal a meccs végén sikeresen feltörte az Everton védekezését, és nyert 2-0-ra, addig legfőbb üldözőjük csak 1-1-re volt képes a West Ham otthonában.

Ugyan egy meccsel kevesebbet játszottak Erling Haalandék, vesztett pontok tekintetében hat pont a különbség a két csapat között, és a felek egyszer még összecsapnak az Etihadban.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Guardiola azt mondta, amennyiben a City pontokat veszít a West Ham ellen, a bajnoki harcnak vége van. Némiképp finomított kijelentésén a spanyol szakember a találkozó után: “Nem, nincs még vége. Nem vesztettünk, szóval megyünk tovább” - fogalmazott Guardiola a TNT Sport-nak.

A BL-ben sem áll jól a szénája a Manchester City-nek, a Real Madridtól elszenvedett háromgólos vereség után hazai pályán óriási fordításra lenne szüksége a manchesterieknek, és most a bajnokságban is értékes pontokat vesztett a csapat.

Aggasztó lehet továbbá Erling Haaland formája is, aki a legutóbi 12 meccsén mindössze három gólt szerzett: “Hiányoznak Erling góljai, szükségünk van rá. Több helyzetet kell neki kialakítanunk, de vissza fog jönni” - mondta Guardiola norvég csatáráról.

A Manchester City-re kemény meccsek várnak a következő hetekben, a Bajnokok Ligájában jön a Real Madrid elleni visszavágó, majd az Arsenal elleni Ligakupa-döntő. A válogatott szünet után sem lesz egyszerű dolga Guardiola csapatának, rögtön jön a Liverpool elleni FA-kupa negyeddöntő, a Premier League-ben pedig a Chelsea és az Arsenal lesz a csapat ellenfele.

Forrás: Sky Sports





