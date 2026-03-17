Szörnyen kezdődött a mérkőzés a hazai csapat számára, a 20. percben Vinícius Júnior lövését kézzel ütötte ki szögletre a gólvonalon védekező Bernardo Silva. Ugyan Clément Turpin játékvezető elsőre nem szúrta ki a kezezést, azonban a videóbíró kihívta a bírót, aki ezt kövően a tizenegyespontra mutatott, és kiállította Bernardo Silvát.
Vinícius Júnior visszavágott Donnarummának
Az odavágón Vinícius Júnior tizenegyest hibázott, Gianluigi Donnarumma könnyedén fogta a Real Madrid játékosának büntetőjét.
Most azonban Vinícius Júnior nyerte az idegek csatáját, ugyan oda lőtte a tizenegyest, ahová az odavágón is, azonban Donnarumma ezúttal nem balra, hanem jobbra vedődött el, így az olasz kapusnak esélye sem volt védeni a brazil támadó büntetőjét.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, így szólt be Donnarumma Viníciusnak az első mérkőzésen, mielőtt a brazil nekifutott a tizenegyesnek.
A Manchester City még emberhátrányban sem adta fel
A félidő végén Erling Haaland góljával egyenlíteni tudott a Manchester City, azonban ezzel az összes puskaporát ellőtte az angol gárda.
A második félidőben sokáig csak lesgólig jutottak a csapatok, Doku, Aít-Núri, Valverde és Vinícius is lesről volt eredményes, azonban Turpin játékvezető mindegyik találatot érvénytelenítette.
A csattanót a mérkőzés végén Vinícius Júnior szolgáltatta, a Real Madrid brazil játékosa Aurélien Tchouaméni beadását váltotta gólra, ezzel beálíltva a 2-1-s végeredményt.
A Real Madrid 5-1-s összesítéssel, kettős győzelemmel jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol az Atalanta-Bayern München párharc találkozó győztesével találkozik majd.
