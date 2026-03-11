Az első félidő egyértelműen a „Federico Valverde-show”-ról szólt a Santiago Bernabéu stadionban. Az uruguayi középpályás olyan hatékonysággal használta ki a City védelmi megingásait, amit még a legnagyobb csatárok is megirigyeltek volna. A gólgyártást a 20. percben kezdte meg: egy „rutinból” indított támadás végén kicselezte Gianluigi Donnarummát, és az üres kapuba gurított.

Alig hét perccel később Valverde már megduplázta csapata és saját maga előnyét, ezúttal egy tűpontos bal lábas lövéssel mattolva az olasz kapust. A koronát a 42. percben tette fel teljesítményére: egy finom mozdulattal átemelte a labdát Marc Guéhi feje felett, majd jobbal, kapásból a hálóba bombázott.

Donnarumma: A bűnöstől a hősig

A második játékrészben a Real Madridnak lehetősége nyílt a négy gólos vezetésre is. Az 56. percben Gianluigi Donnarumma elkaszálta Vinícius Júniort a tizenhatoson belül. A játékvezető büntetőt ítélt, ám a brazil támadó hanyag nekifutása után az olasz kapus magabiztosan hárította lövését, ezzel némileg jóvátéve korábbi hibáit.

Védelmi hősök és sérülések

A City hiába próbált szépíteni, a Madrid védelme – és különösen Thibaut Courtois – áttörhetetlennek bizonyult. A belga kapus Nico O’Reilly közeli kísérleténél mutatott be egy óriási bravúrt. A védelem közepén Antonio Rüdiger nyújtott világklasszis teljesítményt, aki egy alkalommal az utolsó pillanatban csúszott be Erling Haaland elé, megfosztva a norvégot a biztos góltól.

A hazaiak örömébe némi üröm is vegyült: Aurélien Tchouaméni a 64. percben bicegett le a pályáról, miután egy Rodrival való ütközés után rosszul ért földet. Ferland Mendyt pedig elővigyázatosságból cserélte le Álvaro Arbeloa a szünetben izomgörcsök miatt.

Guardiola kockáztatott, de vesztett?

Pep Guardiola a szokásosnál támadóbb szellemű kezdőcsapatot küldött pályára, de ez a kockázat nem térült meg. Bármivel is próbálkozott Pep Guardiola, az nem működött. Bár a gólokhoz a City szörnyű egyéni védekezése is kellett, Guardiola egy nyíltabb csapatot rakott össze, mint az elmúlt hónapokban bármikor.

A hajrában a City hiába birtokolta többet a labdát, és hozta be Rayan Cherkit vagy Omar Marmousht, nem tudták feltörni a mélyen védekező madridi reteszt. A 3-0-ás végeredmény azt jelenti, hogy a Manchester Citynek csodára lesz szüksége az Etihadban, míg a Real Madrid fél lábbal már az elődöntőben érezheti magát.

