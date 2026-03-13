Topválogatottnál köthet ki Jürgen Klopp a 2026-os világbajnokság után!

Jürgen Klopp a 2026-os világbajnokság után ismét kispadot kaphat, méghozzá a német válogatottét - írta meg a Sun. A német sajtó mindezt a Red Bullon belülről származó információkkal támasztja alá. Állítólag már a klubhálózaton belül is szóba került az esetleges távozása.

Ezzel egybecseng a Sport Bild értesülése is, miszerint annak kicsi az esélye, hogy a német szakember egy klub irányítását vegye át, ám az sokkal valószínűbb, hogy valamelyik nemzeti együttesnél vállal munkát. Ennek oka, hogy Klopp már nem vágyik a klubcsapatoknál tapasztalt mindennapi munkára.

Mint ismert, az egyszeres Bajnokok Ligája-győztes edző még 2023-24-es szezon végén távozott a Liverpool éléről, 2025 januárjától pedig a Red Bullhoz tartozó együttesek (RB Leipzig, RB Bragantino, New York Red Bulls, RB Omiya Ardija, Leeds, Paris FC) globális igazgatója lett.

A Nationalelf Julian Nagelsmann szövetségi kapitány vezetésével vág neki a 2026-os világbajnokságnak. jelenlegi szerződése 2028-ig, az akkori Európa-bajnokság végéig szól.

