“Ez elfogadhatatlan” - Gróf Dávid szerint el kell gondolkodniuk a játékosoknak a Ferencvárosnál

A tegnapi rangadón már az ötödik hazai vereségét szenvedte el a Ferencváros a magyar bajnokságban, ami elég nagy kontrasztban áll a nemzetközi szereplésével az FTC-nek, ahol mind a négy mérkőzésén veretlen maradt a fővárosi csapat, és olyan csapatok maradtak hoppon a Groupama Arénában, mint a skót Rangers vagy a bolgár bajnok Ludogorec.

A Dibusz Dénes sérülése következtében védő Gróf Dávid a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a mérkőzés után, és kiemelte, változtatni kell valamin a csapatnak ahhoz, hogy hazai pályán újra eredményesek legyenek a honi pontvadászatban: “Túl sokszor történik meg itt, a Groupamában, hogy kikapunk, ezen el kell gondolkoznunk. Mert olyan nincs, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem. Ez elfogadhatatlan, most valamit változtatnunk kell, hogy kijöjjünk ebből” - mondta a csapat hálóőre.

Grófot a Ferencvárosnál sokat kritizált magyarszabályról is kérdezték: “Persze, nem egyszerűsíti meg a helyzetünket, a klubnál hosszú idő óta komoly építkezés van, ez megmutatkozik Európában. Nem könnyű az edzőnek, ebben biztos vagyok, de úgy gondolom a mai csapat is képes kellett volna, hogy legyen megverni ma a Győrt”

A csapat vezetőedzője, Robbie Keane is értékelte a tegnapi mérkőzést, és elmondta, a helyzetkihasználás volt a döntő faktor a meccsen: “A második félidőben volt nagy helyzetünk, amit sajnos nem sikerült kihasználni és a fociban ez megbosszulja magát. Mi vagyunk a Ferencváros, úgyhogy csak és kizárólag a győzelem elfogadható. Viszont ez az éve egy picit más, alkalmazkodnunk kell a változáshoz”.

Az ír szakember kiemelte, semmi nincs veszve csapatának, ugyanis nincs még nagy ponthátránya a Ferencvárosnak a listavezető győriek mögött: “Összesen négy pont hátrányról beszélünk, ami nem olyan sok és még nagyon sok van hátra. Meg kell küzdenünk a magyar szabállyal is, de ettől függetlenül muszáj címet védenünk” - mondta Keane arról, mi a csapat célja a hazai bajnokságban.

