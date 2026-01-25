“Nagyszerű gesztus volt Szoboszlaitól” - Keane büszkén nézte Tóth Alex debütálását

Robbie Keane az M4 Sportnak nyilatkozott a Ferencváros - Győri ETO mérkőzés előtt, és szóba került a tegnapi, Bournemouth - Liverpool meccs egyik jelenete, ahol a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a győztes meccsen debütáló Tóth Alexet.

Keane a tegnapi meccsről elmondta, “remek volt, néztük a stábbal tegnap este a meccset. Természetesen nagyon büszke voltam, ez egy nagyszerű gesztus volt Szoboszlaitól. Mondhatni a tisztelet jele volt, hogy ott van ő is a PL-ben, csodás pillanat volt ez Alex számára”.

Nem ez volt az egyetlen nyilatkozata az írnek Tóth Alexról, korábban elmondta, a klub a második csapatba küldte volna a játékost, ám Robbie Keane kardoskodott Tóth mellett, és végül megragadt a felnőttek között.