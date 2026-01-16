Tóth AlexBlikk
Szenzáció: topligába igazol Tóth Alex!

Angol sajtóhírek szerint megszületett a megállapodás Tóth Alex átigazolásának ügyében, és nemsokára a Bournemouth játékosa lesz a Ferencváros középpályása.

A Sky Sports újságírója, Mark McAdam szerint az angol élvonalbeli Bournemouth mindenben megegyezett a Ferencvárossal a fiatal játékos átigazolásában, és bónuszokkal együtt 12 millió euróért igazolhat Andoni Iraola csapatához.

McAdam szerint a 20 éves középpályás a következő három napban elutazik az Egyesült Királyságba, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt és véglegesítse klubváltását a Premier League 15. helyén álló csapathoz.

A lap kiemeli, Tóth Alex öt és fél éves szerződést ír alá a dél-angliai csapattal, akinek a korábbi Spurs-támadó, jelenlegi Ferencváros-edző Robbie Keane segítette a tehetséges középpályás fejlődését.

Korábban beszámoltunk róla, a Bournemouth edzője, Andoni Iraola nem kommentálta a véglegesnek tűnő üzletet, viszont elmondta, mindenképpen szeretnének erősíteni a téli átigazolási időszakban. Az angolokkal jó ideje tárgyal már a Fradi, egy ajánlatot vissza is utasítottak, most úgy tűnik, megvan a megállapodás a magyar rekordbajnok és Kerkez Milos volt csapata között. 

Eddig az olasz élvonalbeli Lazio tűnt befutónak Tóth Alex aláírásáért, Maurizio Sarri is szívesen látta volna a magyar játékost az olasz fővárosban, ám minden jel szerint a Bournemmouth ajánlata győzte meg leginkább a klubot és a játékost is.

